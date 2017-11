El actor Kevin Spacey asegura que está buscando ayuda tras ser acusado de abusos sexuales

noviembre 2, 2017 - 12:04 pm

Kevin Spacey está buscando “evaluación y tratamiento” tras las múltiples acusaciones de mala conducta sexual en su contra.

A través un comunicado, el representante de Spacey indicó que este “está tomándose el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento, no hay otra información disponible en este momento”.

Kevin Spacey, de 58 años, fue acusado el domingo de sobrepasarse sexualmente con un menor. En conversación con BuzzFeed News, Anthony Rapp, de Star Trek: Discovery, contó que Spacey intentó “seducirlo” durante una fiesta en New York en 1986, cuando solo tenía 14 años. El actor de House of Cards tenía 26 años en ese entonces.

Hecho público el caso, Spacey ofreció su “más sincera disculpa” a Rapp. Asimismo, aprovechó la ocasión para revelar que es un hombre gay, pero su confesión fue criticada por muchos y tildada de un intento de desviar la atención de las acusaciones de agresión sexual en su contra.

Después del relato de Rapp, Netflix anunció que la sexta temporada de House of Cards, la serie que Spacey protagoniza y produce, será la última. Asimismo, suspendió indefinidamente las grabaciones del drama.

Medio un comunicado, Netflix y la productora Media Rights Capital señalaron que estaban “profundamente preocupados” por las acusaciones contra Spacey y el mismo lunes, la International Academy of Television Arts & Sciences canceló el Emmy honorario que Spacey iba a recibir este mes. Además, MasterClass cerró su curso online dedicado al actor y All the Money in the World, su nueva película, sin dudas tendrá problemas para promocionarse.

Agencias