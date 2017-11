Academia de la Televisión de EE.UU. expulsa “de por vida” a Weinstein

noviembre 6, 2017 - 11:12 pm

La Academia de la Televisión de Estados Unidos expulsó este lunes “de por vida” al productor Harvey Weinstein, caído en desgracia por las denuncias de abuso sexual en su contra.

La decisión, informada en un comunicado enviado a medios especializados, le sigue a una similar tomada por la Academia del cine y el sindicato de productores poco después que estallara el escándalo, hace un mes.

“La Academia apoya a aquellos que se expresan contra el acoso en todas sus formas y se mantiene firme al lado de quienes se vieron afectados”, indicó un comunicado.

“Las revelaciones de tantos ejemplos de esta horrible conducta perturban profundamente a la Academia”, añadió el texto, en el se anuncia una “ya detallada revisión de los códigos de conducta” del organismo.

“Estamos determinados a jugar un papel en la protección de todos los profesionales de la televisión del acoso de predadores, asegurando que puedan practicar su oficio en un ambiente seguro”.

Weinstein recibió un total de 17 nominaciones a los premios Emmy, por sus programas “Project Runway” y “Project Greenlight”, de HBO.

El productor cayó en desgracia luego que The New York Times y The New Yorker revelaran numerosas denuncias de actrices y exempleados por acoso, agresión sexual y hasta violación.

AFP