A Batistuta no le gustó que Messi lo superara como el goleador de la Albiceleste

Gabriel Batistuta, uno de los grandes delanteros de la historia del fútbol argentino y máximo realizador del combinado albiceleste hasta la aparición de Messi, reconoció que le dolió ver cómo el delantero del Barça le arrebataba el primer puesto.

Messi superó en junio a Batistuta

Fue en junio de 2016 cuando Messi superó los 54 goles que había marcado ‘Batigol’ con el combinado argentino. Fue el gol número 55 de Lionel, ante Estados Unidos. “¿Si me jodió que Lionel me sacara el récord? Un poco, sí. Bastante, no un poco. Era un título que yo tenía, no es cualquier cosa”, explicó Batistuta en el programa Podemos Hablar, de ‘Telefé’. Lio ya suma 61 goles como internacional absoluto.

“Vas por el mundo y dicen ‘es el máximo goleador de la selección argentina'”, comentó ‘Batigol’, que también confesó que “yo creo que yo llegué a 54 o algo de eso. Lionel tiene más y va a tener el doble de los que hice yo. La ventaja que tengo es que vengo después del extraterrestre”, sonrió.

Precisamente en el último amistoso de Argentina, el Kun Agüero se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia de la selección, alcanzando a Hernán Crespo con 35 goles, pero todos detrás de Lionel Messi.

