Hervé Kambou: Viví una linda experiencia en el Zulia FC

noviembre 30, 2017 - 1:51 pm

Carisma, entrega y personalidad describen al marfileño Hervé Kambou, quien dejaras las filas del Zulia FC tras llegar a un mutuo acuerdo con el “Buque Petrolero”.

El defensor de 32 años, solo tuvo un año con la escuadra negriazul, sin embargo se ganó a pulso el cariño de toda la afición zuliana. El 17 de febrero del 2016 arribó el africano a Maracaibo para unirse al club del Relámpago de Catatumbo. Once días más tarde, debutó en el “Pachencho” en un derbi del Lago contra Deportivo JBL, donde tuvo una sólida actuación.

Kambou de 185 metros, disputó 1.541 minutos en 18 partidos con el elenco petrolero durante el torneo local y la Copa Libertadores en el 2017. El nacionalizado peruano habló sobre su primera experiencia continental. Jugar la Copa libertadores es como jugar un mundial de clubes, donde están los mejores equipos de cada país, afirmó.

Debut en Libertadores

El 07 de marzo se estrenó el Zulia FC en la Libertadores ante Chapecoense en Maracaibo, donde los reflectores del mundo estuvieron pendientes del primer partido internacional de los brasileños tras el accidente. “Fue un partido muy lindo para ambos equipos, en un estadio lleno por 40 mil personas”.

Hervé fue titular en cuatro de los seis compromisos de los zulianos en la Copa. “El partido que siempre recordaré con Zulia FC será el jugado contra Nacional de Uruguay en Montevideo, porque habíamos perdido 5-0 en el campeonato local, y terminamos ganando de visita 1-0 ante un duro rival”.

Las lesiones afectaron al nacido en Anyama, Costa de Marfil, para actuar en más encuentros con los negriazules. “Viví una linda experiencia en el Zulia FC, para mí fue el mejor equipo de Venezuela”, dijo.

Kambou lamentó que el cuadro regional no pudo avanzar al octagonal en el Apertura y Clausura. “Terminamos sin lograr los objetivos pese a tener un equipo balanceado con juventud y jugadores de experiencia”, expresó.

El ex Sport Boys de Perú, agradeció a la directiva e hinchada por todo el apoyo durante su estadía en el Zulia FC. Extrañare seguro al club que me dio la oportunidad y le deseó mucha suerte para el próximo torneo, señaló. La fanaticada me alentó desde las tribunas desde mi primer juego contra JBL.

Amante a la parrilla

El marfileño también comentó sobre su comida preferida en Venezuela, y con cuáles jugadores se la llevó mejor en el camarerino del “Buque Petrolero”. “Toda la comida estuvo buenísima, en especial la parrilla”, precisó Kambou, quien dijo que mantenía buenas relaciones con todos sus compañeros del equipo, pero tuvo más confianza con Yohandry Orozco, Pedro Cordero y los Argentinos Sergio Urein, Luciano Guaycochea y Cesár Gómez.

Hervé Kambou disfruta por el momento de unas vacaciones en el país inca junto a su familia. El marfileño aún no tiene club para el 2018, pero probablemente su destino recaiga nuevamente en el fútbol peruano.

Alberth Josue Piña

Noticia al Día