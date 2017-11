noviembre 28, 2017 - 8:26 pm

“Traficaban barcos completos llenos de crudo”, denunció

El presidente de la república Nicolás Maduro brindó detalles este martes sobre los hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y su filial en Estados Unidos, Citgo, que recientemente fue publicado por el Ministerio Público.

Informó que se descubrieron lazos directos entre mafias petroleras y la embajada de EE UU en Venezuela para que ocurriera un paro silencioso de la industria.

“Hicimos una investigación y descubrimos un desastre. Traían barcos desde afuera y los llenaban por completos y cobraban con cuentas propias en el extranjero, son unas mafias, traidores”, manifestó.

“He descubierto corrupción en sectores que se les entregó el poder de la nación, en Pdvsa; por eso a ustedes los trabajadores les pido su ayuda para poner la industria al servicio del desarrollo del país, sin corruptos, sin bandidos sin mafias traidoras”, expresó durante una reunión con trabajadores de la industria petrolera que se lleva a cabo en Caracas.

Aseveró que ha llegado la hora de una gran limpieza en Pdvsa en contra de la corrupción e insistió: “Estoy dispuesto a enfrentar a todos los corruptos sean quienes sean, vende patria, tengo las pruebas de las bandas negociantes y ladrones…Yo no voy a tapar a nadie el que se robó los recursos debe pagar en la cárcel y devolver lo que se robó no me importa el apellido ni el nombre que tenga”.

Maduro agradeció al Fiscal General de la República, Tarek William Saab por “destapar la olla de corrupción” y hacer justicia al pueblo venezolano y designó al vicepresidente, Tareck El Aissami, para que a partir de este miércoles muestre a la luz públicas las pruebas que la investigación ha arrojado.

“Yo les juro que si pudiera agarrar una espada y cortarle la cabeza a los corruptos ya lo hubiera hecho, se burlaron de la fe que puse en ellos, pero como eso no se puede, pido justicia y la máxima pena para ellos”, dijo.

