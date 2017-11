República Dominicana niega deportación de venezolanos (Comunicado)

noviembre 8, 2017 - 11:34 pm

La Dirección General de Migración de República Dominicana emitió este miércoles un comunicado en el que niega haber deportado a ciudadanos venezolanos, como se ha señalado en las redes sociales.

“No es verdad que nosotros estamos devolviendo a nadie, simplemente no admitimos a aquellos extranjeros que no tengan un perfil para lo cual dicen que vienen a la República Dominicana”, indicó la misiva.

A continuación el texto íntegro:

En tanto la Dirección General de Migración negó que se haya tomado una medida para devolver a su país solo a ciudadanos venezolanos que vienen a la República Dominicana, como han señalado personas de esa nacionalidad en las redes sociales.

"No es verdad que nosotros estamos devolviendo a nadie, simplemente no admitimos a aquellos extranjeros que no tengan un perfil para lo cual dicen que vienen a la República Dominicana", indicó Ambiorix Rosario, director de Comunicaciones.

Enfatizó que la medida no es en particular para los ciudadanos venezolanos, sino para todos los extranjeros en general que no tengan la reservación de un hotel o una tarjeta de crédito, cuando dicen que vienen a hacer turismo en el país.

Rosario sostuvo que si la persona no tiene una documentación que le permita al oficial acreditar a la Dirección de Migración que esa persona viene a hacer turismo, entonces no puede ser admitida.

“Migración ejerce un derecho que le asiste por ley de admitir o no admitir a cualquier extranjero que no reúna las condiciones para entrar al país”, puntualizó.

Sobre el cobro de 30 dólares a los venezolanos, explicó que la Dirección General de Migración no cobra dinero a los extranjeros y expresó que “supuestamente la línea aérea es la que les cobra aquí porque no lo puede hacer en su país”.

Informó que fueron repatriados y no admitidos 10 mil 945 extranjeros procedentes de 8 países durante el mes de octubre.

Rosario dijo que los extranjeros repatriados eran provenientes de Alemania, China, Colombia, Cuba, Haití, Italia, Sudáfrica, y Venezuela.

