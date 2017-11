noviembre 1, 2017 - 5:01 pm

Juan Pablo Guanipa, exgobernador electo del Zulia, aseguró que lo importante en los próximos meses es obtener la fuerza para participar en las condiciones necesarias y ganar un proceso electoral presidencial que saque a Nicolás Maduro y le dé a Venezuela un gobierno de progreso.

Por el rescate de la ruta electoral y el relanzamiento de la unidad, líderes políticos de Venezuela se dieron cita en la capital zuliana este miércoles, para ratificar su compromiso con la libertad del país y con la necesidad de definir un frente por la democracia donde partidos políticos, sociedad civil, obreros, estudiantes, académicos y todo el colectivo puedan participar para rescatar el voto.

En presencia del presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y Freddy Guevara respectivamente; el gobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez; el líder de Venezuela, Henrique Capriles, así como diputados a la AN; el gobernador electo por el pueblo zuliano, Juan Pablo Guanipa, invitó a la conformación de “un gran frente por la democracia, donde invitemos a todos los sectores de la sociedad civil, todas las fuerzas, para luchar por el cambio en Venezuela”.

“Nos encontramos en una encrucijada para Venezuela y no hay forma alguna de que salgamos de esta crisis si no logramos interpretar el profundo anhelo de cambio que tiene el pueblo de Venezuela. Es el momento de los principios, de los valores, de la coherencia, de que asumamos todos que la política está subordinada a la ética. Llegó la hora de que asumamos que lo importante no es un cargo, sino que obtengamos la fuerza para participar en las condiciones necesarias para ganar en un proceso presidencial, sacar a Nicolás Maduro y darle a Venezuela un gobierno de progreso” manifestó el gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa.

La decisión de Guanipa de no presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, marcó a juicio de los presentes, un “hecho histórico” que define un antes y un después en la forma de hacer política: ahora con principios y valores.

Al respecto, Guanipa reiteró que se sentía orgulloso de la decisión tomada, de haber hecho “lo correcto”. “Si de algo ha servido esta decisión es para que en el mundo sepan que en este país hay una dictadura y que tenemos que luchar con todo para vencerla y lograr que Venezuela tenga democracia y libertad. Ganamos las primarias, ganamos las regionales, pero el triunfo que más me gusta, es el de no juramentarse ante la ANC, porque ese es el triunfo de la dignidad, de la esperanza. Aspiramos que esto se convierta en un grano de arena para salir de la dictadura”.

Fotos: David Moreno

Noticia al Día / Nota de prensa