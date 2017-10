Zulia FC recibe hoy a Portuguesa en el “Pachencho” Romero (+Partidos)

octubre 8, 2017 - 10:23 am

Domingo de fútbol en el “Pachencho” Romero de Maracaibo. El Zulia FC se enfrenta hoy a Portuguesa, a partir de las 4:00 de la tarde, en busca de un triunfo que le permita escalar posiciones en el Torneo Clausura 2017.

Tras 13 juegos disputados, los dirigidos por Carlos Fabián Maldonado se ubican en la 12ma posición de la tabla con 14 puntos cosechados, distanciados por 4 unidades de los puestos clasificatorios para el Octogonal.

Los negriazules no conocen la victoria en el campeonato local desde el 27 de agosto, cuando se impusieron 2-1 al Aragua FC en el “Pachencho”, durante la séptima fecha.

Por su parte, Portuguesa está en la casilla 15 con 12 puntos, por lo que siente obligación de puntar en la capital zuliana para poder aspirar a la ronda final del Torneo Clausura.

El elenco “petrolero” no podrá contar con el mediomcapista Junior Moreno y el volante Yohandry Orozco, quienes fueron convocados por la Vinotinto para la doble fecha de eliminatorias suramericanas.

Convocatoria

Porteros: Junior Marcano, Yerikson Murillo.

Defensas: Daniel Rivillo, Anahan Pacheco, Hervé Kambou, Henry Plazas, Pedro Cordero, Johao Martínez.

Mediocampistas: César Gómez, Marco Gómez, Carlos Moreno, Gregory Rodríguez, Ronny Maza.

Delanteros: Miguel Celis, Albert Zambrano, Richard Figueroa, Junior Paredes, Sergio Unrein.

Jornada 14 del Torneo Clausura

Sábado

Aragua 1-2 Atlético Venezuela

Monagas 1-1 Trujillanos

Domingo

Deportivo Anzoátegui vs Deportivo Lara (3:30 PM)

Metropolitanos vs Deportivo JBL (4:00 PM)

Estudiantes de Mérida vs Atlético Socopó (4:00 PM)

Mineros de Guayana vs Deportivo La Guaira (5:00 PM)

Caracas FC vs Carabobo FC (6:00 PM)

Zamora FC vs Deportivo Táchira (6:30 PM)

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día