Yuli Gurriel se disculpó con Yu Darvish por su gesto racista

octubre 28, 2017 - 10:49 am

El primera base cubano Yuli Gurriel podría estar sujeto a sanciones de la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas, por haber hecho un gesto que se puede catalogar como racista hacia el lanzador japonés Yu Darvish durante el tercer partido de la Serie Mundial.

Gurriel se vio en cámara agarrándose los ojos para hacerlos parecer más rasgados y riéndose como mofándose de Darvish y llamándolo ”chinito”. El cubano se disculpó al concluir el partido, afirmando que su intención nunca fue ofender al japonés.

Yuli Gurriel dijo que no quiso ofender a los asiáticos

El primera base explicó que hizo el gesto porque nunca había tenido éxito contra lanzadores japoneses en el pasado. Yuli Gurriel nació en Cuba pero jugó una temporada para el Yokohama Baystars de la liga japonesa en 2014.

”Ayer comentaba que no había tenido mucha suerte con el lanzador Darvish a través de los años y la acción fue que dije que ojalá que me viera como ellos para que me tirara un pitcheo cómodo. En ningún momento fue un gesto de ofensa, al contrario, siempre he tenido mucho respeto”, explicó Gurriel al abordar a los medios al concluir el partido.

”En Cuba, y en varios lugares, en vez de decir japonés se le dice ‘chinito’ a todos los que son asiáticos. Pero estuve en Japón y sé que para ellos eso es una ofensa y pido perdón por esa acción porque sé que a ellos no les gusta que mezcle”.

Fuentes de ESPN Digital confirmaron que el cubano se reunió con representantes de Grandes Ligas al concluir el partido y que tendrá una reunión mañana con el Comisionado Rob Manfred.

Darvish catalogó el gesto de Yuli Gurriel como ”irrespetuoso”

”Trato de que eso no me importe mucho, pero él jugó en Japón y le tengo mucho respeto, así que intento no pensar mucho sobre eso contra él”, dijo Darvish. ”Nadie es perfecto”.

”Todo el mundo es diferente. Uno tiene que aprender de esto. Él cometió un error y tenemos que aprender de eso. Todos somos seres humanos, eso es lo que estoy diciendo. Así que aprendamos de esto y sigamos adelante”.

Un poco más tarde, Darvish publicó en su cuenta de Twitter (@FaridYu) que esto debería ser una oportunidad de aprendizaje para todos.

”Nadie es perfecto. Eso te incluye a ti y a mí”, escribió Darvish. ”Lo que él hizo hoy no estuvo correcto, pero creo que podemos enfocar nuestros esfuerzos en aprender y no en acusarlo”.

”Si tomamos algo de esto, será un paso muy grande para la humanidad. Como vivimos en un mundo tan maravilloso, mantengámonos positivos y sigamos adelante en vez de enfocarnos en estar enfadados. Estoy contando con el gran amor de todos ustedes”.

Gurriel dijo que le gustaría abordar el tema con Darvish.

”Nunca he tenido nunca nada en contra de Darvish para mí siempre ha sido uno de los mejores pitchers. Como decía, nunca había tenido suerte contra él. Si él se sintió ofendido, le pido disculpas, no fue mi intención”, dijo el inicialista.

En un aparte con ESPN Digital, Gurriel reiteró sentirse muy afectado por la situación.

”De verdad que me sorprendí, para nada, no fue mi intención. Sí es muy difícil saber que hay personas que se sintieron ofendidas, nunca fue mi intención ofenderlo a él’, finalizó Yuli Gurriel’.

ESPN / Noticia al Día