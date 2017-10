“Yo votaré mañana”: Electores marabinos hablaron con NAD

octubre 14, 2017 - 2:01 pm

Porque es su derecho establecido en la Constitución Nacional, por considerarlo también un acto de deber como buenos ciudadanos y esperando una jornada tranquila en la que reine la cordura, la paz y la armonía, electores marabinos expresaron a Noticia al Día su positivismo y participación en el proceso electoral que se realizará mañana, 15 de octubre, para escoger al próximo Gobernador del Zulia.

“Así me escape del trabajo”: Antony Bozo

Por su trabajo como vigilante, Antony Bozo, de 31 años, tiene una jornada laboral mañana de 6:00 am. a 6:00 pm. Pero habló con sus superiores para tomarse un momento del día e ir a ejercer su derecho al voto: “Las empresas de vigilancia a veces no toman en cuenta estas situaciones y no te quieren dar permiso, pero yo hablé con mis jefes y así me tenga que escapar del trabajo votaré mañana, porque lo considero un deber como ciudadano que debemos ejercer todos, absolutamente todos los que vivimos en el país”, expresó el joven zuliano.

“Desde que tengo ese derecho lo ejerzo”

“Desde que tengo el derecho a votar acudo a las urnas ante cualquier comicio. Creo que si todos los ciudadanos ejercemos nuestra voluntad en todos los procesos tendremos un mejor país, porque estamos asumiendo nuestro compromiso como partícipes de las que decisiones políticas que se toman. Así que así tenga que hacer cola yo voy a ejercer mi derecho a votar”, expresó María Mendoza, ama de casa de 28 años.

“Si no votamos perdemos el derecho a opinar”

“Entre las 8:00 y 9:00 de la mañana estaré en el liceo que me tocó como centro de votación para manifestar mi deseo de quién será el próximo gobernador. Creo que es un deber que tenemos todos y si no cumplimos votando perdemos el derecho a opinar sobre las situaciones políticas que tomen nuestros gobernantes. Mucha gente no lo cumple y eso es regalar un derecho que nos corresponde solo por el hecho de ser venezolanos, porque está establecido en la Constitución Nacional”, señaló Edgar Barrios, chófer de 61 años.

“Ya no recuerdo ni cuántas veces he votado, pero ésta no será la excepción”

A sus 70 años, el marabino Emiro Quevedo ya perdió la cuenta de las veces que ha ido a votar y la de mañana es otra que se suma a las cuentas: “No recuerdo cuánto he votado, pero esta vez no será la excepción, porque desde temprano estaré en mi centro de votación ejerciendo mi derecho. Le pido a Dios que sea un proceso tranquilo, que quienes no salgan favorecidos acepten la victoria del ganador, que el Plan República actúe con diligencia y que tengamos unas elecciones tranquilas”, opinó.

“Me voy con toda la familia”

“Tengo suegra, hijos, nietos, esposa… Somos como 20 en la casa y me voy con toda la familia a votar. Queremos ser ejemplo para los demás zulianos que muchas veces se quedan en la casa regalando su derecho a decidir. Nosotros vamos con la esperanza de construir cada día un país mejor y no podemos hacerlo si dejamos de cumplir como venezolanos en las urnas electorales. Mi invitación es a todos los venezolanos a que acudan este 15 de octubre a los centros de votación”, expuso Luis Márquez, marabino de 67 años.

“Encomiendo a Dios a todo el país”

Juan Carlos Andradre, de 44 años, es otro zuliano que acudirá mañana a las urnas electorales para votar por su candidato preferido a la Gobernación y, antes de salir, se encomienda a Dios: “Le pido a Dios por todo el país, para que no ocurran altercados, para que el proceso fluya tranquilo y los resultados se conozcan temprano y no sean motivo de disputas. Que haya paz y armonía en todos los centros electorales y en todas las casas”, dijo.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Rafael Bastidas