Yadier Molina: “Si no avanzas a playoffs no es un buen año”

octubre 2, 2017 - 9:16 pm

Pese a otra foja positiva en San Luis, Yadier Molina no tuvo empacho por manifestar sus opiniones sobre la temporada recién concluida.

“No importa lo que pase, si no avanzas a los playoffs, no es un buen año”, sentenció el receptor de los Cardenales, quien se perdió los últimos seis encuentros de la campaña regular por síntomas de una conmoción cerebral. “Si no vas a los playoffs, es un año frustrante. Es así, simplemente”.

San Luis finalizó con un récord de 83-79, tres juegos peor que el año pasado. Se ausentó de la postemporada en años seguidos, algo que no le ocurría desde 2007 y 2008.

“Pensamos que muchas cosas saldrían bien y no fue así”, comentó John Mozeliak, presidente de operaciones deportivas de los Cardenales. “Hay muchas áreas por atender cuando analicemos la temporada. En retrospectiva, uno quisiera haber atendido algunas cosas para que salieran mejor. Eso es lo que haremos”.

Diversos factores incidieron en una nueva eliminación de San Luis. Hubo errores básicos a la defensiva. La rotación, buena durante gran parte de la temporada, dio tumbos en el último mes. Faltó bateo oportuno. El bullpen fue normalmente ineficaz. La gerencia se mostró muy conservadora en la fecha límite para pactar canjes.

Y hubo malos resultados frente a rivales de la misma división. Los Cardenales tuvieron una foja de 34-42 ante otros equipos de la Central de la Liga Nacional. Perdieron 14 de 19 duelos ante los Cachorros de Chicago y tuvieron un récord combinado de 29-28 frente a Milwaukee, Cincinnati y Pittsburgh.

“Hay muchos factores positivos, pero al final nos hemos quedado cortos y no era lo que esperábamos”, aceptó el manager Mike Matheny. “Tenemos que evaluar algunas cosas en las que debemos mejorar”.

No todo es negativo, dijo Mozeliak. Para que San Luis vuelva a los playoffs no parece necesaria una reconstrucción.

“Vimos una renovación, con jóvenes. Muchos jugadores que no eran tan conocidos llegaron y contribuyeron”, afirmó Mozeliak. “Creo que estamos en una buena posición para fortalecernos, pero evidentemente hay algunas cosas en las que trabajar antes de la próxima temporada”.

AP