octubre 12, 2017 - 8:40 pm

La tarde de este jueves, 12 de octubre, la directiva de Caracas Fútbol Club acompañada por Sebastián Cano, Presidente de la Agencia Secasports, recibió en las instalaciones de Cocodrilos Sports Park a Antonio Pinto Carraça, Gerente de Planeación Deportiva del Millonarios Fútbol Club, para cerrar el acuerdo que vinculará al guardameta Wuilker Fariñez con el cuadro bogotano a partir del venidero 1 de enero del 2.018.

Saben del potencial del arquero criollo

“El Caracas Fútbol Club está convencido en que este será un gran paso para Wuilker (Fariñez). Estamos seguros de que es el primero de muchos éxitos en su carrera”, dijo Ricardo Padrón, Gerente General del club once veces ganador de Venezuela. “Sabemos lo que significa hoy Wuilker Fariñez para el país, por eso buscamos lo mejor para su futuro. Estamos muy contentos con la apuesta que ha hecho Millonarios por él”, continúo el directivo avileño.

Posteriormente, Pinto Carraça, quien asistió al encuentro en representación del conjunto colombiano tomó la palabra. “Millonarios sabe del potencial que tiene Wuilker Fariñez, al igual que Caracas ha entendido que es un proyecto a largo. Él (Fariñez) es un joven con mucho por delante, ya lo ha venido demostrando y sabemos que le traerá muchas alegrías a los aficionados de nuestro equipo”, destacó el dirigente nacido en Portugal. Asimismo, el ex director deportivo del Benfica aseguró que se regresará a Colombia con una sonrisa en la cara, pues es el inicio de una fuerte unión entre Millonarios y Caracas: “Me iré de aquí diciendo “hasta luego”, quedo muy contento con esta grandísima institución y sé que será la primera de muchas oportunidades en la que estos dos clubes se juntaran para seguir creciendo de la mano”.

Por su parte, Sebastián Cano, Presidente de la Agencia Secasports, confesó que para ellos el conjunto cafetero será una gran vitrina para el guardavalla nacido en la capital venezolana. “Luego de varias conversaciones con la directiva del Caracas llegamos a la conclusión de que Millonarios era la mejor opción para Wuilker (Fariñez)…Lo que siempre quiere cualquier futbolista es jugar y sabemos que en este club él tendrá esa oportunidad”, comentó.

Para finalizar, Wuilker Fariñez agradeció a ambos clubes por todo el esfuerzo realizado en pro de su carrera. “Primero que nada le doy las gracias al Caracas, es el club que me formó, que me vio crecer. Espero poder irme de la mejor manera posible”, dijo el arquero de tan solo 19 años. “Daré todo por seguir creciendo como jugador y como ser humano. Es un gran salto en mi carrera y estoy agradecido con Millonarios por esta valiosa oportunidad que me están brindando”, concluyó el joven cancerbero de la Vinotinto y subcampeón mundial de la categoría sub-20.

Wuilker Fariñez , quien durante el 2017 ha disputado un total de 27 compromisos con los Rojos del Ávila, se mantendrá en las filas del Endecacampeón hasta finalizar la presente temporada, para posteriormente viajar a territorio colombiano e incorporarse a su nuevo club para el inicio del venidero año.

Prensa Caracas FC