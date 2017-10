Willy Casanova: “Desde la ANC trabajamos en la Constituyente económica”

octubre 30, 2017 - 2:59 pm

El diputado a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por Maracaibo, Willy Casanova, con tan solo 33 años de edad, ha tenido una prolífica carrera política dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Maracaibo.

El pasado mes de julio, Casanova quedó electo para legislar en la Asamblea Constituyente. Fue el diputado más votado en todo el Zulia, con 143 mil votos.

Actualmente, Casanova asume el cargo de Vicepresidente de la Comisión de Democracia Participativa de Consejos Comunales y Comunas, desde donde impulsa leyes en materias económicas “que resolverán lo cotidiano y el problema de las familias venezolanas”.

“Venimos trabajando en la Constituyente económica, recordemos que el Presidente de la República presentó ocho leyes en a la ANC para sean debatidas. Estas leyes han sido revisada por la Comisión de Economía Productiva y Diversificada y ahora la llevaremos a plenaria”, informó el diputado marabino.

Según Casanova estas leyes saldrán a consulta pública para que el pueblo pueda hacer los aportes y tengan aplicación inmediata.

Para el legislador, las leyes que se adelantan en la ANC darán en la médula de la crisis económica. “Trabajamos en la construcción de un poderoso equipo de fiscales que en el ámbito nacional ayuden a controlar los precios de los rubros. Además se trabaja en una canasta de divisas distinta al dólar que pueda ayudar a abrir a Venezuela a otros mercados”.

Explicó el diputado, que también trabajan en la Ley de inversión extrajera para proteger e incentivar la inversión foránea y la Ley de impuestos que permita la recuperación económica del país.

“La ANC no viene a poner pañitos de agua tibia, en estos casi tres meses venimos creando condiciones para resolver los temas económicos que afectan a los venezolanos”, recalcó.

Ley de urgencia

Refirió Casanova que la Ley más urgente en la que trabaja la Asamblea Nacional Constituyente es la de los 50 rubros de la Canasta Básica.

“Queremos poner en el mercado estos 50 productos a un precio acorde con la dinámica política y económica que está viviendo el país. Estamos en mesa de trabajo con todos los sectores productivos, primarios y secundarios y sectores comerciales para que estas acciones se mantengan en el tiempo”, resaltó.

Trayectoria

Willy Casanova es zuliano, tiene 33 años de edad. Desde los 18 comenzó su trabajo dentro de las filas del PSUV.

Fue fundador del Frente Francisco de Miranda, fue delegado del Congreso extraordinario del partido rojo en 2010 y 2014. Fue candidato por Maracaibo a la Asamblea Nacional. Se desempeñó como presidente del Fondemi y Fundacomunal.

Casanova también gerenció el Viceministerio de las Comunas.

Fue director de la Misión Identidad durante sus primeros años de acción en Maracaibo.

Casanova también acompañó a Andrés Izarra en el ministerio para el turismo . Además ha desempeñado otras responsabilidades dentro de la dirigencia del PSUV.

A Casanova se le conoce en el Zulia por levantar su voz a favor de la creación en del municipio Maracaibo Oeste, que permita el desarrollo adecuado de esta zona de la ciudad, donde viven más de un millón de venezolanos.

Propuesta

De ser candidato a la alcaldía de Maracaibo, Willie Casanova tiene una propuesta clara: Gobernar a Maracaibo. Ser un alcalde.

“Al marabino tenemos que quitarle los problemas de encima, resolverle el problema de la basura no es tan difícil; simplemente hay que tener una buena capacidad de gerencia y querer trabajar con todos los niveles de gobierno”, reitera.

Refiere que otra de la propuesta es la solución del transporte público de calidad y el asfaltado de las calles.

“ Tenemos que trabajar para devolverle el brillo a esta ciudad. No podemos acostumbrarnos a vivir con el caos de los semáforos, no tenemos seguridad, no hay espacio para la recreación. Necesitamos aprovechar esa coyuntura y mirar hacia el futuro para solucionar todos los problemas de la ciudad”.

