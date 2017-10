Wilfredo Boscán abrirá el juego inaugural de Águilas: Wilson Álvarez

octubre 9, 2017 - 11:41 pm

Definida la rotación de las Águilas del Zulia. Wilfredo Boscán será el abridor de este martes (7:00 pm) para el partido inaugural ante Navegantes del Magallanes en el Luis Aparicio. Así lo confirmó el coach de pitcheo, Wilson Álvarez, quien ya dirige el ‘bullpen’ del club rapaz.

“Wilfredo Boscán, Elieser Hernández, Matt Lujan, Reiner Roibal y Will Oliver”, soltó ‘El Intocable’ desde el club house aguilucho tras la práctica de este lunes.

“La idea es utilizar a dos abridores por juego”, dijo Álvarez. Indicó que Richard Castillo relevará a Boscán para el primer juego y Logan Durán lo hará en el segundo tras Hernández. “Ya después iremos viendo, hasta ahora son esos dos”.

Wilson Álvarez explicó que “el plan con Boscán (y el resto de abridores) son 60 ó 65 pitcheos. Si me dan 4 innings yo estoy contento”. Precisó que Águilas del Zulia utilizará a 18 lanzadores esta temporada.

Sobre el encargado de los rescates, el coach nombró a Cody Hall. “Él va estar hasta que regrese Arcenio León. Él dice que no está al 100% y hay que esperar que se recupere, tenemos que trabajar con lo que tenemos, como todos los años”.

También habló sobre Miguel Sulbarán. “Pienso que necesita más trabajo, viene de una operación y necesita recuperarse, no está al 100% todavía. Pensamos enviarlo a la paralela para que se foguee, para que tenga innings porque tiene tiempo sin pitchar. A mí me encantan los zurdos y por eso lo tenemos ahí. Pienso que en algún momento lo vamos a necesitar”.

Y sobre Adys Portillo, Wilson Álvarez comentó: “Lo vi lanzar, pero su problema es psicológico, no tiene confianza en él, lanzó y me dijo que no le molesta nada, yo pienso que él tiene temor de lanzar la bola, de que le vaya a doler el brazo, a él también pensamos enviarlo a la paralela para que tome confianza, queremos ayudarlo”.

A la práctica de este lunes se incorporaron Alí Castillo (SS), Logan Durán (P), Will Oliver (P), David Vidal (Inf.), José Ortega (P) y Rainer Olmedo (coach de infielder y primera base).

Así fueron los entrenamientos

Alberto Daniel Barboza

Fotos: Rafael Bastidas

