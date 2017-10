Vuelo de AirAsia se desploma 7.000 metros (Video)

octubre 16, 2017 - 10:17 pm

Los pasajeros de un vuelo de AirAsia que viajaba desde la ciudad australiana de Perth hasta Bali han denunciado que la tripulación del avión les alarmó de forma desmesurada tras un descenso brusco de 7.000 metros por un problema de despresurización de la cabina.

“Pasajeros, bajen, pasajeros, bajen”, gritaba una de las miembros de la tripulación mientras las mascarillas de oxígeno estaban desplegadas, generando un estado mayor de pánico a los pasajeros. “El pánico fue mayor debido al comportamiento del personal, que gritaba y parecía llorar”, explica una pasajera en declaraciones a la CNN.

“Se pusieron histéricos. Antes de eso nadie había entrado en pánico”, señala uno de los pasajeros sobre los gritos del personal. La aeronave, un Airbus A320, cayó desde los 34.000 pies hasta los 10.000, según ‘Flightaware’ y lo cierto es que se trata de un movimiento habitual cuando ocurren este tipo de incidentes.

“Felicitamos a nuestros pilotos por aterrizar el avión de forma segura y por cumplir con el procedimiento”, ha señalado el capitán Ling Liong Tien, jefe de seguridad de AirAsia, en un comunicado en el que la compañía asegura que el vuelo fue desviado por “un problema técnico” y aterrizó sin complicaciones desde el mismo aeropuerto desde donde despegó.

