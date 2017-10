octubre 30, 2017 - 11:42 am

Este lunes el partido Voluntad Popular anunció en rueda de prensa que no participará en las elecciones municipales convocadas para el mes de diciembre.

Así lo dio a conocer el alcalde del municipio Torbes, del estado Táchira, Alber Maldonado, quien afirmó además que pone desde este momento su cargo a la orden.

Maldonado señaló que la decisión responde a que no existen garantías de transparencia en el proceso, por lo que reiteró “No vamos a participar en unas elecciones donde el arbitro pertenece al gobierno”.

Por su parte el vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, ratificó su deseo de que se renueve la Mesa de la Unidad Democrática que ha venido representado a la oposición venezolana en los últimos años.

Para Guevara, es imperativo la creación de “una nueva unidad nacional, donde no haya una convalidación de la dictadura en elecciones fraudulentas, reglas claras de lucha, la incorporación de nuevos sectores sociales”.

Afirmó además que está terminante prohibido que algún integrante de VP participe en los comicios o de lo contrario será expulsado de la tolda. “Si alguien se inscribe de VP está fuera”.

También exhortó a los demás partidos de la Unidad a no participar en estos comicios. “Sabemos que no hay garantías. No vengan después con expulsiones ficticias”, manifestó.

Insistió en el respaldo que el partido Voluntad popular tiene con el dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, al ser impedido de tomar posesión como gobernador del estado Zulia por negarse a juramentarse ante la ANC.

En desarrollo…

Noticia al Día