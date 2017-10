octubre 3, 2017 - 9:04 am

Tres días después de que el fundador de Playboy Hugh Hefner muriera en su casa a los 91 años, sus restos fueron trasladados al cementerio Westwood Village Memorial Park, en Los Ángeles.

El entierro fue muy diferente de lo que solía ser su vida, siempre llena de gente y excesos. Según el portal TMZ, sus seres queridos prefirieron una ceremonia íntima y privada. Solo estuvieron presentes sus amigos y familiares más cercanos, incluidos su esposa Crystal Harris, y sus cuatro hijos: Cooper, Christie, Marston y David.

“No he tenido tiempo de sentarme a escribir a todos los que me escribieron para darme las condolencias”, dijo en un comunicado de prensa su viuda.

“Tengo el corazón roto. Sigo sin poder creerlo”, añadió. Fue justo Crystal Harris quien confirmó que la última despedida a Hefner se celebró el pasado sábado. “Está en el sitio en el que él quería descansar por siempre”, explicó. Hoy, descansa en un pequeño cementerio al lado de la tumba de la icónica actriz Marilyn Monroe.

La viuda de Hefner, como el resto de amigos que se despidieron del empresario, lo recuerda como un hombre emprendedor. “Era un héroe estadounidense. Un pionero. Un alma humilde que abrió su vida y su hogar al mundo. Siempre sentí lo mucho que me amaba. Yo también lo amaba mucho. Estoy muy agradecida. Él me dio vida. Me dio una dirección que seguir. Me enseñó acerca de la generosidad. Estaré por eternamente agradecida por haber podido estar a su lado, cogerle la mano y decirle lo mucho que lo quería”.

Crystal Harris, de 31 años, fue la tercera esposa de Hefner. “Él cambió mi vida, me salvó la vida. Me hizo sentir querida todos los días. Era una fuerza como ninguna otra. Nunca hubo ni habrá otra persona como Hugh M. Hefner”, quiso subrayar.

La pareja se casó en 2012. Antes el icono estadounidense estuvo casado con Millie Williams, con quien tuvo a David y Christie. Más tarde se casó con la modelo de Playboy Kimberley Conrad, madre de Cooper y Marston.

