Visiones de una miope: Mi debut en el béisbol (Mysol Fuentes)

octubre 25, 2017 - 10:32 am

El ambiente estaba tenso: húmedo y caliente al mismo tiempo, miradas confusas buscando llegar al punto deseado. Siempre la primera vez produce nervios, las manos sudan, no puedo sujetar el cuerpo que me acompaña cada día, comienzo a temblar de manera incontrolable ante la incertidumbre si será rápido o lento, si lo haré bien o si quedarán satisfechos con mi trabajo. Hacer fotos en un juego de béisbol es algo que nunca había experimentado y el juego inaugural entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes de la temporada 2017-2018 fue mi debut ante miles de almas que celebraban cada entrada de los aguiluchos y los asombros de colegas, amigos fotógrafos que me daban consejos para salir triunfante.

Los nervios continúan pero con la certeza de que cada día podré controlarlos y lograr el resultado deseado. Faltan juegos, faltan días, siempre sobran las ganas. Así lo veo, así lo siento, así lo vivo.





Mysol Fuentes