Nacieron bajo la buena estrella de un 4 de octubre: Violeta Parra, Rocío Durcal, Susan Sarandon, Jon Secada y Alicia Silvertone

octubre 4, 2017 - 5:01 am

Aunque algunos ya partieron, este 4 de octubre también se recuerda el día de nacimiento de diferentes personalidades, que han destacado en escenarios musicales e histriónicos. Es el caso de Violeta Parra, Rocío Durcal y Jon Secada en el ámbito musical, y Susan Sarandon y Alicia Silvertone en el actoral.

Violeta Parra

Violeta del Carmen Parra Sandoval (San Fabián de Alico o San Carlos, 4 de octubre de 1917-Santiago, 5 de febrero de 1967) fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las principales folcloristas en América y fundadora de la música popular de su país. Es miembro de la prolífica familia Parra.

El aporte de Violeta Parra al quehacer artístico y musical chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. Sus canciones han sido versionadas por diversos artistas, tanto chilenos como extranjeros.

Rocío Dúrcal

Aunque nació como María de los Ángeles de las Heras Ortiz, (Madrid, 4 de octubre de 1944-Torrelodones, Comunidad de Madrid,25 de marzo de 2006), fue conocida artísticamente como Rocío Dúrcal. Además de cantante también se desempeñó como actriz española.

Rocío Dúrcal murió el 25 de marzo de 2006, a causa de un cáncer de útero. Un año antes de su muerte (2005), recibió el Grammy Latino a la excelencia musical,4 premio que es otorgado por el Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación a artistas que han realizado contribuciones creativas de excepcional importancia artística en el campo de la grabación durante sus carreras.

Considerada como la «reina de las rancheras», tras su muerte ha vendido un estimado de 80 millones de discos en todo el mundo— lo que la convierte junto con Gloria Estefan en las mujeres de habla hispana con más ventas en la historia. Se instituyó el 11 de noviembre como día internacional de Rocío Dúrcal.

Susan Sarandon

Susan Abigail Tomalin (n. 4 de octubre de 1946; Nueva York, NY, Estados Unidos) más conocida como Susan Sarandon, es una actriz y productora estadounidense de cine y televisión. Ganadora del Óscar a la mejor actriz, del Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz y del BAFTA a la mejor actriz.

Candidata a los Globos de Oroy a los Premios Emmy. Conocida por sus intervenciones en películas como The Rocky Horror Picture Show (1975),Las brujas de Eastwick (1987), Thelma y Louise (1991), The Client (1994), Dead Man Walking (1995), Stepmom(1998) y The Lovely Bones (2009).

Jon Secada

Juan Francisco Secada Martínez (La Habana, Cuba; 4 de octubre de 1961), más conocido como Jon Secada, es un cantante cubano criado en Miami, Estados Unidos.

El hecho de haberse criado en Miami le dio la posibilidad de escuchar diferentes géneros musicales, ya sea lasalsa, el merengue y ritmos tropicales en general; pero también R&B, pop y rock. Desde joven admiró a cantantes de la talla de Marvin Gaye, Billy Joel, Elton John, Stevie Wonder y Diamanda Galás.

Es por eso que desde sus inicios musicales son claramente notorias las influencias de estos artistas dejaron en su música, haciendo una fusión de todos aquellos géneros que marcaron su niñez.

Alicia Silverstone

Alicia Silverstone (n. San Francisco, California; 4 de octubre de 1989) es una actriz y ex modelo estadounidensede origen británico y judío. Se hizo famosa de joven por los vídeos musicales de Aerosmith y posteriormente por su participación en películas como Clueless (2003) y Batman & Robin (20005).

Trabajó como modelo mientras estudiaba la secundaria en el colegio San Mateo de California, también estudió enOld Dominion University en Norfolk (Virginia).



Wikipedia / Agencias