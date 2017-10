Víctor Fuenmayor presentará en Maracaibo su poesía reunida

octubre 23, 2017 - 9:09 am

Este miércoles 25 de octubre, a las 6.00 de la tarde, Oscar Todtmann Editores presenta en el Centro de Bellas Artes de Maracaibo «Beber de la sombra. Poesía reunida 1986-2017», de Víctor Fuenmayor.

El libro reúne la poesía inédita, escrita y publicada por Víctor Fuenmayor a lo largo de treinta años. Recoge de manera retrospectiva dos poemarios inéditos, uno publicado casi clandestinamente y el único que llegó a la tinta, «Libro mi cuerpo», con el que obtuvo en 1986 el premio de poesía de la Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre.

La poesía de Fuenmayor está cruzada por un caleidoscopio de referencias que hallan espejo en la coloquialidad, las rutinas y el lar natal. El lenguaje gira sobre sí mismo a través de juegos venidos de la infancia, pero también de un exhaustivo autoconocimiento. La palabra se hace materia de sí misma y degusta el mundo desde exquisitos recovecos de la semiosis. Todo bajo el cobijo del verso de Octavio Paz, «beber de la sombra».

«Están aquí todos los Víctor Fuenmayor que caben en sus edades: el escritor, el semiólogo, el crítico de arte, el estudioso de la fotografía, el bailarín, el viajero, el académico, el investigador, aquel que ha medido ciudades desde el cuerpo.

Están aquí el amante, el lugareño, el asombrado, el pariente, aquel que se reconoce en una sensorialidad de gramáticas propias», señala Jacqueline Goldberg en la contraportada del libro.

Y añade: «Resulta un tanto desconcertante que no se hubiese publicado antes una recopilación de su trabajo poético. Pero queda salvada tal torpeza de los días y aparece este libro en el mejor momento, cuando la madurez de la palabra no aguarda veredictos, no teme, no insiste».

Sobre el autor

Víctor Fuenmayor nació en 1940 en Maracaibo. Una pleuresía en la infancia lo llevó casi a la muerte y al niño apaciguado que luego sería escritor, coreógrafo, investigador de arte, docente, tallerista y conferenciante internacional sobre arte, expresión y creatividad.

En 1963 se licenció en Letras y Abogacía en la Universidad del Zulia (LUZ). Prosiguió estudios en París (1963-67), donde fue alumno de Roland Barthes, Lucien Goldman, Pierre Francastel y Jacques Lacan en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Obtuvo el título de doctor en Semiología bajo la dirección de Julia Kristeva en la Universidad París VII.

Desde 1967 ha sido docente en LUZ en las escuelas de Letras, Comunicación Social y de Artes Escénicas; en la Maestría Maestría en Filosofía y en el Doctorado de Arquitectura y Diseño.

Es Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa, doctor honoris causa de LUZ y fundador de las instituciones Taller de Expresión Primitiva (TEP), Asociación Venezolana de Semiótica (AVS) y Fundación Instituto de Expresión y Creatividad (FIDEC).

Obtuvo el premio de poesía de la Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre (1986) y una mención en el concurso de novela Guillermo Meneses (1978). Perteneció al grupo literario 40 grados a la sombra, con el que publicó sus primeros poemas en la antología 7 de 40 (1964).

Es autor de las novelas Zonambularia (1978) y ¿Qué tengo yo contigo? (1988); de los libros de ensayo El inmenso llamado: las voces en la escritura de Teresa de la Parra (1974), Materia, cripta y lectura de Horacio Quiroga (1998), El cuerpo de la obra (1999) y, en coautoría con Fanny Luckert, Ser cuerpo, ser música: didáctica del ser creativo (2008).

Foto: Vasco Szinetar

