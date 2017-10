Venezuela y Guinea Ecuatorial acuerdan incorporar más países africanos a la Opep

octubre 3, 2017 - 11:15 pm

Durante el encuentro acordaron incorporar más países africanos a OPEP, en cumplimiento con la declaración de cooperación del organismo internacional, así lo dio a conocer el Ministro a través de su cuenta en Twitter, Del Pino.

Asimismo, Del Pino y Gabriel Obiang invitaron a Egipto a participar en acuerdo OPEP.

El titular de Petroleo de Venezuela se encuentra en el país euroasiático junto al presidente de la República, Nicolás Maduro, para participar en la Semana de la Energía de Rusia.

In Moscow, we invite Egypt to participate in the OPEC + agreement. Market stability! pic.twitter.com/c76R3AQlIA

