octubre 10, 2017 - 4:04 pm

Dos jóvenes venezolanos, residentes en Londres, encararon al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, y le reclamaron por la crítica situación del país.

“Estoy como todos los venezolanos, afuera, exiliado. Salimos por la situación del país, porque están matando a los jóvenes, están matando a la gente de hambre”, dijo uno de los jóvenes.

Quien le acompañaba, contó además que su amigo, de quien no dio nombre, fue asesinado con una metra durante las protestas de los meses pasados en el país. Ante esto, Arreaza intentó justificar la situación, aludiendo a los “guarimberos” como posibles responsables y recordando que en sus tiempos, quienes protestaban eran asesinados con armas de fuego.

Para finalizar, uno de los ciudadanos le dijo al canciller: “Ahorita hay venezolanos en todo el mundo. Adonde vayan no van a poder esconder la realidad de Venezuela. Acá todos los que estamos replicamos la realidad de Venezuela, la gente que muere de hambre, que no tiene para comer, que no tiene insumos mínimos para subsistir”.

Decentes venezolanos en Londres, confrontan al asesino de Jorge Arreaza. pic.twitter.com/P9gcJ2pugP — Anonymous Venezuela (@VenezuelaAnons) 10 de octubre de 2017

