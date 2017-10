octubre 5, 2017 - 3:33 pm

A la espera del reajuste de precios de productos de la cesta básica por parte del Ejecutivo nacional, el incremento sigue sin control. Aumentos violentos de hasta 5 mil bolívares experimentan los rubros más necesitados por los usuarios, un ejemplo de esto son los carbohidratos como el arroz y la pasta, los cuales ya alcanzan los 16 mil bolívares por kilo.

Otro alarmante ejemplo es el del pan blanco, que en la mayoría de los establecimientos está rozando los mil bolívares por unidad, siendo que en las últimas dos semanas ha aumentado en 30%. La razón, según los panaderos, es el acelerado incremento de la harina de trigo colombiana que ya supera los 600 mil bolívares por saco.

En cuanto a las proteínas la situación es desconsoladora, al día de hoy la carne de res se paga alrededor de 38 mil bolívares, el corte de primera; y los carniceros ya están prevenidos para recibir en los próximos días un aumento de al menos 7 mil bolívares. Un vendedor afirmó que ante estos altos costos, las vísceras y huesos son los más vendidos. “Esta mañana me llegaron dos cestas de patas de pollo y ya no me queda nada”, afirmó.

Los huesos rojos y blancos están en 4 y 2 mil bolívares, respectivamente, mientras que las patas de pollo se venden en 8 mil el kilo.

El pollo a 25 y el cerdo en 43 mil bolívares, parecen ser precios inalcanzables, sin embargo, son más vendidos que la carne. El chorizo, por ser más rendidor, también se vende bastante, aunque su precio no sea muy accesible, en el último mes pasaron de 18 a 25 mil.

Por otro lado, estos incrementos han devuelto a los inventarios la variedad de marcas, hasta hace unos meses a duras penas se conseguían los productos de un solo nombre, hoy, al hacer un sondeo del mercado, se ha vuelto a ver en existencia margarinas de 3 marcas reconocidas, desde 12 hasta 16 mil bolívares.

La mayonesa también ha reaparecido en varias presentaciones y precios que van desde 9 hasta 16 mil, en envases de medio kilo. En contraste, el azúcar sigue siendo el gran ausente, pues a pesar de que está regulada a 460 bolívares, en los pocos establecimientos donde hay, se consigue solo la colombiana hasta en 22 mil.

El caso de los huevos es particular, se desconoce la procedencia de las gallinas pero los precios de estos no tienen control, en el último mes subieron más de 10 mil bolívares. Actualmente el cartón de 30 unidades ronda los 26 mil bolívares, sin embargo, se consiguen hasta en 34 mil.

Por su parte, el café aunque hace tiempo no falta en los anaqueles, su precio ya no se deja alcanzar por todos, el medio kilo ya está en 20 mil bolívares.

Usuarios desesperados esperan que el nuevo sistema acordado de precios, que prometió el Ejecutivo para finales del mes pasado, ponga fin a la especulación y al aumento semanal y desmesurado de los costos.

Fotos: José López

