Uzcátegui: El sector comercio está tratando de sobrevivir

octubre 30, 2017 - 11:17 am

Este lunes la presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, dijo que “el sector comercio está tratando de sobrevivir”.

“El sector comercio está tratando de sobrevivir. Muchos de nuestros comerciantes han migrado su ejercicio normal: mueblerías vendiendo comida. Las cifras que nos demostró Ecoanalítca hace poco nos decían que el 90% de los ingresos se está utilizando para comida y para comer”, expresó.

Uzcátegui añadió que “nosotros los usuarios necesitamos comerciantes con capacidad de compra, con poder adquisitivo, y es lo que no está ocurriendo. Se habla de una disminución de más de un 60% del sector comercio en el país”.

A su juicio, “hasta tanto no se corrijan los orígenes de este problema, que son todos los indicadores macroeconómicos que es un control de cambio que ya no le trae beneficios al país. No puede ser que tengamos un cambio a 10 y otro cambio a lo que todo el mundo sabe que está en ese cambio paralelo”.

Indicó que, anteriormente, “el 75% de las importaciones se hacían con el mercado paralelo y el 25% a través de lo que se podía obtener con las subastas”.

“El acceso al dólar de 10 es única y exclusivamente para los más cercanos al Gobierno. Tenemos una economía absolutamente dolarizada, los cambios están siendo realizados a través de ese dólar paralelo, que nadie quiere nombrar, y lamentablemente los venezolanos estamos percibiendo ingresos en bolívares muy devaluados”, expresó.

