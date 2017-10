Una Santa, un poeta desenfrenado, una chica porno, un escritor perseguido, dos actrices maduras, un actor místico y un filósofo: Cumpleañeros de hoy

octubre 16, 2017 - 5:05 am

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde

Wilde, escritor, poeta y dramaturgo irlandés, es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío; además, fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día, es recordado por sus epigramas, sus obras de teatro y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su temprana muerte.

Hijo de destacados intelectuales de Dublín, desde edad temprana adquirió fluidez en el francés y el alemán. Mostró ser un prominente clasicista, primero en Trinity College, Dublín y después en Magdalen College (Oxford), de donde se licenció con los reconocimientos más altos en estudios clásicos, tanto para los llamados Mods, considerados tradicionalmente los exámenes más difíciles del mundo.4 como en los Greats (Literae Humaniores).n. Guiado por dos de sus tutores, Walter Pater y John Ruskin, se dio a conocer por su implicación en la creciente filosofía del esteticismo. También exploró profundamente el catolicismo –religión a la que se convirtió en su lecho de muerte–. Tras su paso por la universidad se trasladó a Londres, donde se movió en los círculos culturales y sociales de moda.

Como un portavoz del esteticismo, realizó varias actividades literarias; publicó un libro de poemas, dio conferencias en Estados Unidos y Canadá sobre el Renacimiento inglés9 y después regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente como periodista. Conocido por su ingenio mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación, Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo.

En la década de 1890 refinó sus ideas sobre la supremacía del arte en una serie de diálogos y ensayos, e incorporó temas de decadencia, duplicidad y belleza en su única novela, El retrato de Dorian Gray. La oportunidad para desarrollar con precisión detalles estéticos y combinarlos con temas sociales le indujo a escribir teatro. En París, escribió Salomé en francés, pero su representación fue prohibida debido a que en la obra aparecían personajes bíblicos. Imperturbable, produjo cuatro comedias de sociedad a principios de la década de 1890, convirtiéndose en uno de los más exitosos dramaturgos del Londres victoriano tardío.

En el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra La importancia de llamarse Ernesto seguía representándose en el escenario, Wilde demandó al padre de su amante por difamación. Después de una serie de juicios fue declarado culpable de indecencia grave y encarcelado por dos años, obligado a realizar trabajos forzados. En prisión, escribió De Profundis, una larga carta que describe el viaje espiritual que experimentó luego de sus juicios, un contrapunto oscuro a su anterior filosofía hedonista.Tras su liberación, partió inmediatamente a Francia, donde escribió su última obra La balada de la cárcel de Reading, un poema en conmemoración a los duros ritmos de la vida carcelaria. Murió indigente en París, a la edad de cuarenta y seis años.

Escribí cuando no conocía la vida. Ahora que entiendo su significado, ya no tengo que escribir. La vida no puede escribirse; sólo puede vivirse.

Santa María Goretti

(nació en Corinaldo, 16 de octubre de 1890 – murió asesinada en Nettuno, 6 de julio de 1902), laica y mártir italiana pasionista.

Biografía[editar]

María Goretti nació el 16 de octubre de 1890 en el pueblo de Corinaldo (Italia), en la provincia de Ancona. Hija de Luigi Goretti y Assunta Carlini, fue la segunda de seis hermanos (Maríano y Teressa son algunos de ellos). La familia se mudó a Nettuno, a trabajar como temporeros en la hacienda Le Ferriere del conde Giacomo Mazzoleni. Junto a Santa Filomena fue, desde niña, pequeña mártir de la pureza. De acuerdo con los testimonios de su familia y la gente que la conoció, la joven María tomó muy a pecho su posición como la segunda Conca, hoy conocida como Borgo Montello.

Vivió en el seno de una familia humilde y perdió a su padre a los diez años por causa del paludismo. Como consecuencia de la muerte de su padre, la madre de María Goretti tuvo que trabajar dejando la casa y los hermanos menores a cargo de María quien realizaba sus obligaciones con alegría y cada semana asistía a clases de catecismo. Antes de que muriera su padre, ella siempre le preguntaba cuándo podría hacer su primera comunión y su padre le decía que cuando fuese voluntad de Dios, ya que ella siempre anhelaba hacer su primera comunión.

A los once años hizo su primera comunión haciéndose, desde entonces, el firme propósito de morir antes que cometer un pecado. En la misma finca donde vivía María trabajaba Alessandro Serenelli, quien se enamoró de María que en ese entonces contaba con once años. Serenelli, a causa de lecturas impuras, se dedicó a buscar a María haciéndole propuestas que la santa rechazaba haciendo que Serenelli se sintiera despreciado.

El 5 de julio de 1902, mientras la familia de María y el padre de Alessandro trabajaban cosechando vegetales, la niña se quedó en casa cosiendo ropa y cuidando de su hermanita de dos años, Teresa. Alessandro, que se había cansado de los rechazos de María, la sorprendió e intentó abusar sexualmente de ella, pero María le opuso resistencia y trató de hacerlo razonar advirtiéndole a Serenelli que lo que pretendía era pecado y que no accedería a sus pretensiones, María al ver que Alessandro no entendía explicaciones, resignada y por último le menciona que preferia siempre morir antes de ofender a Dios.

Alessandro reaccionó a estas palabras con descontrol completo, desgarrándole el vestido y apuñalándola salvajemente once veces con una lima a la que había dado forma de cuchilla; cuando Alejandro vio a la malherida María tratando de arrastrarse hacia la puerta, la apuñaló en la espalda tres veces más y huyó. María quedó entonces definitivamente herida de muerte. A ese paso, el padre de Alejandro, subió a dicha casa donde se encontraba María, al verla desahuciada tendida en el suelo, salió de la casa y gritó a la mamá de María, diciendo que María había muerto. Fue llevada al hospital y murió al día siguiente.

Ella lo perdonó al instante de la muerte y a Alejandro se le dieron 80 años de prisión, Ella se apareció completamente vestida de blanco con 14 lirios en sus manos. Ella le perdonó y le dijo que se convirtiera o sino acabaría en el Infierno. Luego Alejandro se bautizó y comenzó a vivir una vida cristiana.

Louis Althusser

(Argelia francesa, 16 de octubre de 1918 – París, 22 de octubre de 1990) fue un filósofo marxista. Es habitualmente considerado además como estructuralista, aunque su relación con las otras variantes del estructuralismo francés es bastante compleja.

La ideología es una “representación” de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia.

Frases de Representación Toda ideología interpela a los individuos concretos como sujetos concretos, por el funcionamiento de la categoría de sujeto. Frases de Ideología La ideología no tiene historia, lo cual no quiere decir en absoluto que no tenga historia (al contrario, puesto que no es más que el pálido reflejo, vacío e invertido, de la historia real), sino que no tiene historia propia. Frases de Ideología (…) La teoría permite comprender las leyes de la historia, no son los intelectuales, incluso si son teorizantes, sino las masas las que hacen la historia. Es necesario aprender junto a la teoría, pero al mismo tiempo, y esto es capital, es necesario aprender junto a las masas. Frases de Masas (…) ¿Cómo se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo? Dándole a la fuerza de trabajo el medio material para que se reproduzca: el salario. El salario figura en la contabilidad de la empresa, pero no como condición de la reproducción material de la fuerza de trabajo, sino como “capital mano de obra”. Frases de Salarios La filosofía representa la lucha de clase del pueblo en la teoría. Por otra parte, ayuda al pueblo a distinguir en la teoría y en todas las ideas (políticas, éticas, estéticas, etc. ) entre ideas verdaderas e ideas falsas. En principio, las ideas verdaderas siempre sirven al pueblo; las ideas falsas siempre sirven a los enemigos del pueblo. Frases de Ideas Ser comunista en filosofía es convertirse en partidario y artesano de la filosofía marxista-leninista, es decir, del materialismo dialéctico. No es fácil convertirse en un filósofo marxista-leninista. Un profesor de filosofía, al igual que todo “intelectual”, es un pequeño burgués. Cuando abre la boca es la ideología pequeño-burguesa la que habla: sus recursos y sus astucias son infinitas. Frases de Materialismo Es necesario especificar en primer lugar un punto importante: el Estado (y su existencia dentro de su aparato) sólo tiene sentido en función del poder de Estado. Toda la lucha política de las clases gira alrededor del Estado. Aclaremos: alrededor de la posesión, es decir, de la toma y la conservación del poder de Estado por cierta clase o por una alianza de clases o de fracciones de clases. Frases de Poder político Los comunistas luchan por la supresión de las clases y por una sociedad comunista, en la que un día, todos los hombres serán libres y hermanos. Sin embargo, toda la tradición clásica marxista ha rechazado decir que el marxismo es un humanismo. ¿Por qué? Porque en la práctica, esto es, en los hechos, la palabra humanismo es explotada por una ideología que la usa para luchar, esto es, para matar, otra expresión verdadera y vital para el proletariado: la lucha de clases. Frases de Marxismo Cualquiera puede convencerse fácilmente de que representar la estructura de toda sociedad como un edificio compuesto por una base (infraestructura) sobre la que se levantan los dos “pisos” de la superestructura constituye una metáfora, más exactamente una metáfora espacial: la de una tópica. Como toda metáfora, ésta sugiere, hace ver alguna cosa. ¿Qué cosa? Que los pisos superiores no podrían “sostenerse” (en el aire) por sí solos si no se apoyaran precisamente sobre su base. Frases de Estructura Todo el mundo sabe que sin teoría científica correspondiente no puede existir práctica científica, es decir, práctica que produzca conocimientos científicos nuevos. Por lo tanto, toda ciencia descansa sobre su teoría propia. El hecho de que esta teoría cambie, se complique o se modifique a la par del desarrollo de la ciencia considerada no modifica en nada el asunto. Ahora bien, ¿Qué es esta teoría indispensable para toda ciencia? Es un sistema de conceptos científicos de base. Frases de Teoría Para convertirse en los “ideólogos de la clase obrera” (Lenin), en los “intelectuales orgánicos” del proletariado (Gramsci), es necesario que los intelectuales realicen una revolución radical en sus ideas, una reeducación larga, dolorosa y difícil. Una lucha sin término, tanto exterior como interior. Los proletarios tienen un “instinto de clase” que les facilita el paso a las “posiciones de clase” proletarias. Los intelectuales, por el contrario, tienen un instinto de clase pequeño-burgués que se resiste a ese paso.

Dame Angela Brigid Lansbury, DBE

(Londres, 16 de octubre de 1925) es una actriz y cantante inglesa, candidata al Oscar en tres ocasiones y al Premio Emmy en dieciocho. Ganadora de un premio Óscar honorífico, seis premios Globo de Oro y de cinco Tony, fue junto a Julie Harris la única en haber sido tantas veces galardonada con el máximo premio del teatro de Broadway.

Ha aparecido en numerosas películas y series, inluyendo la película de Disney “La Bruja Novata” (como “Eglantine Price”), “Muerte en el Nilo”o la serie “Se ha escrito un crimen”. Además, puso la voz a la señora Potts en La Bella y la Bestia.

Günter Wilhelm Grass

(Ciudad libre de Dánzig, 16 de octubre de 1927-Lübeck, 13 de abril de 2015)1 fue un escritor y artista alemán, galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1999.

Fernanda Montenegro

(Arlette Pinheiro Esteves da Silva) (*16 de octubre de 1929, Río de Janeiro, Brasil) es una primera actriz brasileña de cine, teatro y televisión. Llamada “La Primera Dama del Teatro de Brasil” fue la primera actriz latinoamericana que recibió una nominación al Oscar como mejor actriz protagónica en 1998 por la película Estación Central de Brasil de Walter Salles.

En 2013, ella se convirtió en la primera brasileña en ganar un premio Emmy Internacional.

Timothy Francis Robbins

(West Covina, California, 16 de octubre de 1958) es un actor y director estadounidense ganador del premio Óscar.

En 2003, ganó el premio Óscar al mejor actor de reparto por su actuación “Mystic River”, dirigida por Clint Eastwood. En 2005 protagoniza la película de Isabel Coixet “La vida secreta de las palabras”, ganadora del premio a la mejor película en la XX edición de los Premios Goya.

Melissa Lauren

Esta actriz y directora de cine porno francesa comenzó a estudiar como cocinera durante tres años y trabajó durante un año en un restaurante selecto de París como chef de repostería. Seis días después de leer un anuncio de un periódico francés, comenzó a filmar en junio de 2003.

Sus padres, que esperaban que hubiese estudiado para ser abogada o doctora, se sobresaltaron inicialmente al descubrir que se dedicaba a la pornografía. Después, al comprobar que estaba lejos del maltrato y de las drogas, acabaron por aceptar su elección profesional.

