octubre 10, 2017 - 5:31 am

Si estás pensando en tatuarte el globo ocular, esta historia quizá te quite las ganas. La modelo canadiense Catt Gallinger es una aficionada a los tatuajes y a la modificación corporal; de hecho, tiene la lengua bífida y un total de 25 dibujos repartidos por su cuerpo. Sin embargo, el último que se ha hecho no ha ido del todo bien. La joven quiso tintarse de morado la esclerótica pero terminó con una gran infección y los médicos no descartan que pierda la visión definitivamente.

Gallinger se interesó en esta técnica al ver cómo le había quedado a algunos de sus amigos, que no tuvieron ningún problema tras tatuarse. La joven eligió el morado para que contrastara con sus ojos verdes, y fue su novio, un artista de la modificación corporal, quien le hizo el tatuaje. Sin embargo, al parecer, empleó una aguja demasiado grande e introdujo el pigmento con una sola inyección, en lugar de con varias (que es la técnica que normalmente se emplea). Esa misma noche su ojo “se hinchó y se cerró”

“Todas las personas que yo conocía se habían recuperado en, como máximo, una semana. Yo seguía mal en la tercera semana”, añade Gallinger, que acudió al hospital donde le recetaron antibióticos y unas gotas oftálmicas.

La joven decidió contar su historia en su página de Facebook para advertir a la gente de los peligros de tatuarse el globo ocular y su publicación se ha compartido 3.000 veces. Además, Gallinger sigue subiendo vídeos y fotos contando sus progresos, por el momento sigue viendo doble y borroso.

Según la Academia Americana de Oftalmología, los riesgos asociados a tatuarse el ojo son diversos: pérdida completa de la visión, infecciones, sensibilidad a la luz e, incluso, perder el ojo entero.

Yahoo