Una enfermera que canta a una paciente con cáncer terminal emociona en redes sociales

octubre 29, 2017 - 5:22 pm

Un emotivo vídeo de una enfermera del Vanderbilt University Medical Center cantando de manera muy tierna a una paciente con cáncer se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, sumando en Facebook más 3,6 millones de visualizaciones en pocos días.



Hace un par de semanas, Margaret Smith, de 63 años, ingresó en este centro médico debido un rápido deterioro de su salud a consecuencia del cáncer de hígado que sufre desde hace aproximadamente un año. Esperaba un trasplante de hígado, que los médicos desaconsejaron por su delicado estado de salud. No había vuelta atrás, el cáncer había ganado la batalla y Margaret sería trasladada a una residencia para ancianos Cookeville, según informa News Channel 5.

Antes de dejar el centro médico, una enfermera llamada Olivia Neufelder decidió despedir a Margaret de manera muy especial, cantándole Dancing In The Sky (de Dani y Lizzy). Un bello momento que captó una amiga de Margaret con el móvil. “No se sentía como una paciente en ese momento. Olivia Neufelder quería que supiera que era amada, incluso si su familia no podía estar allí “, relataba esta amiga.

Margaret murió este pasado miércoles. El vídeo de Olivia cantando a Margaret se ha convertido en el mejor homenaje para esta mujer, cuyo funeral contará con la enfermera cantando de nuevo esa canción.

20 Minutos