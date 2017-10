Un día como hoy nació el gaitero zuliano Ricardo Portillo ‘‘Amparito’’

octubre 16, 2017 - 10:06 am

Hoy está de cumpleaños el creador de innumerables éxitos como ”Amparito” y ”Venite pa’ Maracaibo”, Ricardo Portillo. Es un artista que a lo largo de su carrera ha deslumbrado al público zuliano con sus letras y múltiples facetas como cantante, actor, compositor y cuatrista. Regalándole a Venezuela 52 años de música y entretenimiento.

Cuando se habla de gaitas, los temas de Ricardo Portillo son de los principales en ser escuchados cuando llegan las fiestas patronales del Zulia. Este artista ha logrado trascender más allá, llevando sus éxitos fuera de Venezuela y dejando al país en alto con sus letras y canciones. En sus inicios por la música aprendió a tocar el cuatro en los recreos del colegio Rafael Urdaneta veía las gaitas pero no le llamaban mucho la atención, su enfoque estaba en la música venezolana llamada arpa, cuatro y maraca.

El reconocido gaitero confesó: ‘‘Cuando llegue al sector la Pomona a mi barrio querido, comencé a escuchar a Ricardo Aguirre ”El Monumental”, él fue el que me indujo a incursionar en el mundo de la gaita, disfruto mucho de la música, también actuando, componiendo ni se diga y tocando guitarra o cuatro también, me gusta mucho todo porque a mi Dios me dio la vocación de ser músico lo cual agradezco altamente porque me sirvió para levantar una familia y estar tranquilo’’.

‘‘Amparito’’ es uno de los mayores éxitos compuestos por este Zuliano, este tema que aun no siendo gaita la gente lo escucha como tradición cuando llega la navidad, al igual que en otros 14 países donde se hizo famosa esta canción, sin embargo Ricardo portillo dice: ‘‘Todas las letras las he hecho con mucho cariño, amor y entrega, la mayoría son vivencias mías pero yo diría que la mejor gaita no la he hecho todavía’’.

Comentó a Noticia al Día que su mayor logro es haber llegado 52 años haciendo música.

‘‘No pensé nunca llegar a esta altura, ahora mismo cumplo 74 y aún estoy en una tarima dándole lo que Dios me dio al público y yo creo que la mejor satisfacción es cuando tu sales a la calle, yo incluso no soy muy amante a los premios, placas y reconocimientos, yo los considero pero realmente la satisfacción más grande es cuando la gente te abraza, se echan una foto contigo, te auguran deseos buenos a ti y a tu familia, llegas a cualquier parte y te reconocen, ese es el mayor premio ustedes, que son los que ponen arriba y mantienen al artista’’.

Ricardo Portillo actualmente tiene una agrupación llamada ”Amparito” donde se presenta prácticamente todo el año, también se encuentra componiendo para Colombia, Argentina y México, donde lleva 6 años haciéndole producciones a muchas agrupaciones, este zuliano es compositor de todos los géneros musicales. ‘‘Soy capaz de componer cualquier cosa reguetón, vals lo que me pongan yo lo compongo’’.

En cuanto a los nuevos prospectos musicales se refirió a que los muchachos están haciendo un esfuerzo para ser un nombre y tener la misma jerarquía de muchísimos que se han ido y otros que aún están aquí. ‘‘Ellos tienen bastante, lo importante el ímpetu, la juventud, el trabajo, pero yo les aconsejo que deberían entregarse un poco más y ser auténticos, que cada quien tenga una personalidad y crea en sí mismo, en lo que está haciendo, que no se parezca a nadie. Por eso es que tú ves por ejemplo el Ayayero cantando no se parece a nadie y es un personaje, Gustavo Aguado, Danelo Badell, Argenis Carruyo son artista que ellos mismos tienen su estilo propio y por eso es que se han mantenido y son triunfadores’’.

‘’Lo mejor es romper los esquemas, no hacer lo mismo, que las canciones no se asemejan a otras, uno tiene que romper las líneas para poder conseguir el éxito’’.

La gaita zuliana es un sentimiento que aunque nació en Maracaibo se ha ido expandiendo por toda Venezuela e incluso fuera del país donde se han formado agrupaciones, amaneceres y fiestas siguiendo la tradición de este género musical que lleva consigo muchas emociones. ”Amparito” como también es llamado ha dejado un legado de música y letras para todos los amantes de la gaita.

