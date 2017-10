Un día como hoy fallecieron Alfonsina Storni y Richard Harris

octubre 25, 2017 - 10:48 am

Alfonsina Storni, fue una poetisa y escritora argentina del modernismo.

Sus padres, dueños de una cervecería en San Juan, regresaron a Suiza en 1891. En 1896 volvieron a la Argentina junto con Alfonsina, quien había nacido durante la estancia de la pareja en el país europeo. En San Juan concurrió al jardín de infantes y desarrolló la primera parte de su niñez. A principios del siglo XX la familia se mudó a Rosario (provincia de Santa Fe), donde su madre fundó una escuela domiciliaria y su padre instaló un café cerca de la estación de ferrocarril Rosario Central. Alfonsina se desempeñó como mesera en el negocio familiar, pero dado que este trabajo no le gustaba se independizó y consiguió empleo como actriz. Más tarde recorrería varias provincias en una gira teatral.

Storni ejerció como maestra en diferentes establecimientos educativos y escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante este período. Su prosa es feminista, y según la crítica, posee una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Otros dividen su obra en dos partes: una de corte romántico, que trata el tema desde el punto de vista erótico y sensual y muestra resentimiento hacia la figura del varón, y una segunda etapa en la que deja de lado el erotismo y muestra el tema desde un punto de vista más abstracto y reflexivo. La crítica literaria, por su parte, clasifica en tardorrománticos a los textos editados entre los años 1916 y 1925, y a partir de Ocre encuentra rasgos de vanguardismo y recursos como el antisoneto. Sus composiciones reflejan, además, la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida y muestran la espera del punto final de su vida, expresándolo mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos.

Fue diagnosticada con cáncer de mama, del cual fue operada. A pedido de un medio periodístico se realizó un estudio de quirología, cuyo diagnóstico no fue acertado. Esto la deprimió, provocándole un cambio radical en su carácter y llevándola a descartar los tratamientos médicos para combatirla.

El 25 de octubre de 1938 se suicidó en Mar del Plata arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Alfonsina consideraba que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío, y así lo había expresado en un poema dedicado a su amigo y amante, el también poeta suicida Horacio Quiroga. Hay versiones románticas que dicen que se internó lentamente en el mar; algunas de esas versiones sirvieron para componer la canción «Alfonsina y el mar», basada enteramente en cómo se suicidó Alfonsina. Su cuerpo fue velado inicialmente en esa ciudad balnearia y finalmente en Buenos Aires. Actualmente sus restos se encuentran enterrados en el Cementerio de la Chacarita.

Su suicidio inspiró la canción «Alfonsina y el mar», de Ariel Ramírez y Félix Luna, que ha sido interpretada por innumerables músicos de lengua española, destacándose la versión de Mercedes Sosa y la versión de Chabuca Granda. El grupo de música celta Bad Haggis también grabó una canción titulada «Templo de agua», inspirada en el suicidio y compuesta e interpretada en colaboración con el panameño Rubén Blades. También los compositores argentinos Saúl Cosentino y Juan María Solare han musicalizado diversos poemas suyos. Desde 1996, la actriz Amelia Bence la interpreta en obras llevadas a cabo en diversos teatros latinoamericanos, intercalando poesía y música. Ella fue alumna de Storni en el Teatro Infantil Lavardén durante la década de 1920.

Richard Harris, fue un actor, cantante y guionista irlandés, conocido por haber intervenido en numerosas películas como Rebelión a bordo, Camelot (1967) o La Biblia de John Huston, pero sin duda pasará a la historia como el aristócrata inglés capturado en Un hombre llamado Caballo (1970).

En su vejez interpretó el papel de Albus Dumbledore en las dos primeras películas de la saga “Harry Potter”; Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y Harry Potter y la cámara secreta (2002), siendo éste su último trabajo en el cine.

Harris fue un conocido playboy y bebedor, parte de una generación de actores británicos e irlandeses como Albert Finney, Laurence Harvey, Peter Finch, Richard Burton y Peter O’Toole.

Harris hizo su debut en el cine en 1958 en el film Alive and Kicking y un año más tarde ya trabajaría con el entonces prestigioso director británico Michael Anderson en Misterio en el barco perdido. La década de los 60 comenzaría de una manera excepcional con su aportación en Los cañones de Navarone o su aportación en Rebelión a bordo, donde es un excelente apoyo al duelo interpretativo entre Trevor Howard y Marlon Brando.

Su primera aparición como protagonista sería en El ingenuo salvaje, como el joven minero Frank Machin, papel por el cual ganaría la Palma de Oro al mejor actor en el festival de Cannes y una nominación a los Oscar. El siguiente papel sería una de las obras maestras de Sam Peckinpah, Mayor Dundee (junto a Charlton Heston) en la que interpreta a un inmigrante irlandés combatiente en la Guerra de Secesión.

La fama de Richard Harris no pararía de crecer y cada película que realizaba era más taquillera que la anterior. La siguiente película sería la del Rey Arturo en la adaptación musical que Joshua Logan hizo de Camelot. También, en 1968, Harris tuvo una canción muy popular: Mac Arthur Park, de su álbum A Tramp Shining (Un Vagabundo Brillando). Esta canción sería versionada después por Donna Summer. Harris ganó mucha popularidad en la música; después, grabó muchos más álbumes. Después rodó Odio en las entrañas junto a Sean Connery.

Pero sin duda, el gran éxito mundial de Harris sería el de Un hombre llamado caballo donde Harris protagoniza a un aristócrata inglés que es raptado por una tribu india.

En los 70, protagonizaría El hombre de una tierra salvaje, Robin y Marian con Sean Connery, Orca, la ballena asesina (1977) o Patos salvajes. A partir de ahí, Harris entró en una categoría de actor de culto y se dedicó a su faceta como cantante e, incluso, escribió un aclamado libro de poemas llamado I, In The Membership Of My Days.

Pero en la década de los 80, la carrera de Harris entra en franco declive. No sería hasta 1990 cuando volvería a ser el actor reclamo gracias al papel que le reservó Jim Sheridan en su film El prado, papel por el cual obtendría una nominación a los Globos de Oro y a los Oscar en la categoría de actor principal.

En sus últimos años, el actor irlandés volvió a reverdecer los laureles de la gloria. Participó en películas de gran éxito comercial, como Sin perdón de Clint Eastwood, Juego de patriotas (con Harrison Ford) y Gladiator como Marco Aurelio de Ridley Scott.

Pero en sus últimos años, Harris será relacionado para siempre con el papel de Albus Dumbledore en las dos primeras entregas de la saga de Harry Potter. Harris moriría en 2002 por la enfermedad de Hodgkin a la edad de 72 años, un mes antes del estreno de la segunda entrega de la saga. No logró llegar a ver su propia actuación. Fue sustituido por el actor irlandés Sir Michael Gambon.

El actor estadounidense Mickey Rourke, en el año 2009, al ganar el premio BAFTA al mejor actor por su papel en la película The Wrestler, le dedico este premio a Richard Harris.

