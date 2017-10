Turquía: Un hombre se suicidó en vivo por Facebook porque su hija se casó sin su permiso

octubre 24, 2017 - 4:18 pm

Ayhan Uzun, un turco oriundo de de Kayseri, se sintió traicionado por su hija y tomó una decisión tan absurda como letal. Decepcionado porque su primogénita decidió casarse sin su consentimiento, tomó un arma, no dudó y se suicidó.

El hombre se ejecutó en vivo en a través de una transmisión de Facebook Live. “Estoy transmitiendo en vivo esta noche, y mi último deseo es que quienes me pusieron en esta situación no asistan a mi funeral”, comentó.

Uzun apuntó directamente contra su familia y los responsabilizó contra el problema. “En el día más feliz de mi hija nadie me invitó. Nadie preguntó por mí. Nadie me trató como a un hombre. Mi consuegro tomó mi lugar sin tener ningún derecho. Nadie dijo que el padre de la chica estaba vivo. Esperé y esperé, pero nadie me llamó”, dijo enfurecido.

“Adiós, me voy, cuídense”, dijo el hombre e inmediatamente cumplió su promesa. Apretó el gatillo, disparó y su cuerpo se desplomó contra el suelo.

Agencias