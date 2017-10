Trump permitirá que se abran los archivos clasificados sobre el asesinato de Kennedy

octubre 21, 2017 - 9:18 am

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en su cuenta de Twitter que permitirá la apertura de los archivos largamente clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy.

El 26 de este mes vence el plazo para decidir qué hacer con más de 3.000 expedientes clasificados de la CIA y del FBI sobre el atentado perpetrado contra el presidente demócrata en 1963, que forman parte de los Archivos Nacionales.

Este plazo de publicación de los archivos fue establecido por el Congreso bajo una ley firmada por el presidente George Bush en 1992, para tratar de calmar las teorías de conspiración en torno al asesinato de Kennedy.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de octubre de 2017