Trump envía “calurosas condolencias” a familiares de víctimas de tiroteo en Las Vegas

octubre 2, 2017 - 8:12 am

El presidente estadounidense Donald Trump envió este lunes sus “calurosas condolencias” a los familiares de las víctimas del tiroteo en Las Vegas, que deja al menos 50 muertos y 200 heridos.

“Mis más calurosas condolencias y simpatías a las víctimas y familias (afectadas) del terrible tiroteo en Las Vegas. ¡Que Dios los bendiga!”, escribió en Twitter. Poco antes, La Casa Blanca informaba que había notificado al mandatario de “la horrible tragedia” y que monitorizaban la situación de cerca.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017