Trump advierte que cancelará el pacto nuclear con Irán si no logra cambiarlo

octubre 13, 2017 - 2:12 pm

El presidente de EE.UU, Donald Trump, dio un paso más este viernes para enterrar el legado de Barack Obama en política exterior. En concreto, el histórico acuerdo nuclear con Irán encaminado a impedir que Teherán desarrolle armas nucleares.

En su intervención en la Casa Blanca para anunciar la nueva estrategia de EEUU “para enfrentarse” con el régimen de los ayatolás, el presidente confirmó como se venía especulando que no iba a renovar la certificación de que Irán está cumpliendo con el acuerdo alcanzado en 2015 por Alemania, China, EEUU, Francia, Reino Unido y la Unión Europa. “Basado en el registro de hechos, no podemos y no haremos esa certificación”, subrayó en su discurso.

Trump calificó a Irán de “régimen fanático” y “principal patrocinador del terrorismo en el mundo” y sostuvo que EEUU no continuará por un camino cuya “previsible conclusión” es más violencia, terror y la amenaza muy real” del despertar nuclear de Teherán.

El acuerdo -negociado y defendido firmemente por su antecesor- sigue vigente y Trump evitó abandonarlo. No obstante, advirtió, “nuestra participación puede ser cancelada por mí en cualquier momento” si no alcanzan una solución con el Congreso y sus aliados; con ambos trabajará su administración en la revisión del acuerdo.

La estrategia anunciada por el presidente, apuntó la Casa Blanca, se centra en “neutralizar la influencia desestabilizadora del Gobierno de Irán y limitar sus agresiones”; especialmente, añade, su apoyo a grupos terroristas y milicias. La Administración también busca “revitalizar nuestras alianzas tradicionales y asociaciones regionales” con el fin de alcanzar una “equilibrio de poder” más estable en la región.

El presidente también anunció sanciones del Departamento del Tesoro contra la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Éstas se imponen, según la OFAC, por “facilitar apoyo a grupos terroristas incluyendo Hezbolá, Hamas y los Talibán.”

La posición del inquilino de la Casa Blanca respecto a Teherán es de sobra conocida. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, el presidente acusó al gobierno iraní de ser una “dictadura corrupta” escondida tras la “falsa apariencia de una democracia”.

En su discurso ante el plenario de la organización, lamentó que la riqueza del país no vaya a para a sus ciudadanos sino a financiar grupos como “Hezbolá y otros terroristas que matan a musulmanes inocentes”, a sostener la dictadura de Bashar Asad, a alimentar la guerra civil en Yemen. En definitiva, concluyó a “minar la paz en Oriente Medio”.

Es hora, decía el mandatario, de que “el mundo se una a nosotros para pedir al gobierno de Irán que ponga fin a su búsqueda de muerte y destrucción”. Un mensaje que volvió a repetir este viernes al no revalidar el cumplimiento del régimen iraní respecto al acuerdo nuclear.

El acuerdo sobre el programa nuclear iraní, permitió que se levantara una parte de las sanciones internacionales impuestas a Teherán. Firmado en 2015 en Viena entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) más Alemania, el histórico documento preveía un levantamiento progresivo de las sanciones a cambio de la garantía de que Teherán no se iba a dotar del arma atómica.

El Mundo