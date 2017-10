Tropezar dos veces con la misma piedra (Luis Semprún Jurado)

octubre 20, 2017 - 3:34 pm

“En el mundo hay dos tipos de personas:

las que quieren saber y las que quieren creer”

FEDERICO NIETZSCHE

Quedé atónito al ver la vestimenta de Anacleto. Le conozco desde hace muchos años y no recuerdo haberlo visto vestido así. Cargaba una camisa floreada, un jean clásico y unos mocasines, como si fuera un adolescente. Me saludó con un ademán de mano al tiempo que empezó su metralleta. “No le extrañe, camarita, verme vestido así. Es que estoy de vacaciones hasta la semana que viene, en la que se dilucidará el enigma de lo que va a pasar con la gobernación del Zulia, ah… y de cuatro estados mas, y decidí aprovechar para usar esto que me regalaron mis hijos hace tiempo. ¿Recuerda como dice la canción: ‘tropecé dos veces con la misma piedra’? Porque parece ser la actitud del gobernador electo, del partido al que pertenece y de la insepulta MUGRE (trad. de MUD del inglés). Ya habíamos comentado en el pasado que no sabían lo que querían: pedían ‘constituyente’ y cuando se convocó a una, ya no la querían y hasta se opusieron a ella, además de tratar, por todos los medios a su alcance, de que no se realizara. Pues se realizó la elección en la que la oposición criolla decidió no participar, como ocurrió ya antes en elecciones parlamentarias. Resultado: se volvió a quedar por fuera, sin representación alguna. Por eso dicen que es ‘ilegítima’. ¡Vaya caraduras!’. No recuerdan que decían que el ‘gobierno le tiene miedo al pueblo’. El pueblo les dio una lección y más de ocho millones salieron a votar por la ANC, la misma que ordenó al CNE que adelantara el proceso de elección de gobernadores y gobernadoras, y que los que resultaran electos debían juramentarse ante ella. Bueno, ¿participaron o no?, ¿aceptaron las reglas del juego o no? Jajaja, ahora, como salieron con el rabo entre las piernas porque los resultados no les dieron la razón, ya que el pueblo no los apoyó, cantaron de nuevo ‘FRAUDE’, despotrican contra las rectoras del CNE y buscan en el apoyo internacional el desconocimiento del proceso. Se volvieron a equivocar si creían que la paciencia del pueblo se desbordaría y votarían contra los candidatos del Polo Patriótico. El voto castigo fue contra ellos y les cuesta entenderlo. Lo que es peor para ellos, es que sus candidatos ganadores tengan que juramentarse ante la ANC, esa que no quieren reconocer, porque, si no, no podrán asumir el cargo. Tanto nadar para morir ahogados en la orilla.”

Ya se cumplió el proceso electoral para elegir gobernadores y gobernadoras y todo el país conoce el resultado: 18 gobernaciones para el chavismo y 5 para la oposición. Un proceso con más de SETENTA observadores internacionales que certificaron su pulcritud y transparencia, pero que algunos gobiernos de la derecha internacional ha decidido desconocer, por estar arrodillados al “policía del mundo”: el imperio, con una participación récord para elecciones de este tipo: 61,14% del padrón electoral, cifra mayor a la de la partición con la que fueron electos muchos presidentes en el mundo. Y es que el bravo y noble pueblo venezolano decidió que el voto es el único camino a la paz, a la independencia, a la dignidad y a la soberanía, y lo demostró participando de manera voluntaria, sin miedo, contra la violencia.

Este pasado miércoles 18, la Asamblea Nacional Constituyente juramentó a quienes salieron electos y que se presentaron ante ella, como se había establecido. Los grandes ausentes fueron los candidatos opositores electos, a saber, de Anzoátegui, Mérida, Táchira, Nueva Esparta y Zulia, cuatro de AD y uno de Primero Justicia, que recibieron instrucciones de no presentarse. La oposición no puede decir que no conocía de antemano las condiciones de este proceso convocado por la Constituyente que había aclarado que los ganadores tendrían que prestar juramento ante ella. Si no la quieren reconocer, si no aceptaban las reglas del juego, ¿para qué participaron? ¿O es que creían que habían engañado de nuevo al soberano y éste los apoyaría? Quizá se creyeron su propia mentira de que son mayoría en el país y aspiraban barrer.

La derecha internacional, aliada de los cipayos criollos, y los Heraldos Negros, como los llamara César Vallejo, jamás imaginaron que la inteligencia del glorioso pueblo les daría una nueva lección de patriotismo, lealtad, reconocimiento, valentía y de amor al Gigante Chávez y al proceso revolucionario que lo ha visibilizado. Estaban “seguros” que el pueblo castigaría a los “culpables” de las calamidades que atraviesa. En efecto, los castigó, porque el pueblo ya conoce a sus verdugos, quienes con sus atracazos, chorimbas y plastones, además de secuestros domiciliarios, cobro de peaje y pare de contar, le han hecho la vida cuadritos. El pueblo sabe quién especula, contrabandea y esconde los alimentos y medicinas; el pueblo sabe quién trabaja y hace un esfuerzo sobrehumano para tratar de que a su mesa lleguen alimentos a precio justo.

El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, apenas conoció los resultados, lo primero que hizo fue reconocerlos; no salió a gritar “fraude” ni a despotricar del CNE. El chavismo, aunque disgustado, también hizo lo mismo, no sólo aquí, sino donde no logró la victoria. Guanipa había declarado durante su campaña que no hablaría con el presidente Maduro y que no se juramentaría ante la ANC. Ahora, ¿qué hará? Porque no puede decir que es un irrespeto a los votantes zulianos el que si no se presenta el martes ante la ANC se llame a nuevas elecciones en el estado, ya que ¿dónde queda su respeto para con todos aquellos que salieron a votar por los constituyentes? Lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava.

En el Zulia el pueblo apoyó a los violentos, tal como lo mencionara el Constituyente y periodista Earle Herrera, y votó en los municipios más grandes, como Maracaibo, Cabimas y San Francisco, por esa opción. De allí que escuchemos a sus aliados políticos y a sus partidarios exigir que sea el CLEZ quién le tome juramento. La presidenta de éste ha declarado que, ajustada al Artículo 349 de la CRBV que reza que ningún poder constituido puede “impedir en forma alguna las decisiones de la Asamblea nacional Constituyente”, y al decreto emitido por la ANC en el que prohíbe a los consejos legislativos juramentar a los gobernadores electos sin que antes lo hagan ante esa instancia, debe ser la ésta la que lo haga. Así que esperaremos hasta el próximo martes para conocer que pasará.

Patricia Poleo, por cierto opositora radical, dijo en su programa televisivo miamero que “la oposición activó su plan macabro hace tiempo para hambrear al país” como una estrategia electorera. Pero ese tipo de opiniones no interesa a la prensa nacional ni internacional. Y la menciono porque el pueblo espera impaciente por la lista de precios “concertados” de los productos de primera necesidad que acabe con esta escasez inducida. Guanipa y sus aliados partidistas, usaron esa escasez inducida para sus fines comiciales. Aquí les dio resultado. Pero ahora tienen el dilema agridulce de presentarse ante la ANC para poder asumir lo que por tanto tiempo ha ambicionado o seguir la línea de quienes creen que la fruta está madura y a punto de caer.

La piedra con la cual siempre tropiezan es el chavismo de un pueblo digno que quiere seguir siendo libre. De momento, hay chavismo pa’rato.

Nos escuchamos por:

El Ojo de la Ciudad, Mararitmo 900 AM, de lunes a viernes, de 11:00 am a 12:00 m

Comentarios y contacto: [email protected] gmail.com

Facebook: El Ojo de la Ciudad – Twitter: @luissemp