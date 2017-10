Tremendo susto se llevó el equipo de la NBA al descubrir abolladura en su avión

octubre 28, 2017 - 2:56 pm

El avión en el que viajaba el equipo de la NBA Oklahoma City Thunder aterrizó en Chicago el viernes tras su juego en Minnesota a pesar de una gran abolladura en la nariz de la aeronave.

Tras el aterrizaje, la estrella del equipo, Carmelo Anthony, publicó en redes sociales una imagen de la abolladura en la nariz del avión:

De acuerdo con Royce Young de ESPN, el equipo aterrizó en Chicago alrededor de la 1 a.m. hora local. Young dijo que la aerolínea Delta creía que el avión había sido impactado por un pájaro, lo que causó la abolladura.

El también jugador del Thunder Steven Adam publicó otra imagen del avión en Twitter y pidió a la NASA y a los científicos Neil deGrasse Tyson y Bill Nye explicar qué pudo causar la abolladura.

Por medio de Young, un funcionario del equipo dijo que no había nada “extremo o fuera de lo ordinario” respecto al vuelo que hubiera provocado el daño en el avión.

El Thunder jugó en Minnesota contra los Timberwolves el viernes por la noche, y perdieron con un marcador de 119-116. Salieron de Minneapolis alrededor de las 11:30 p.m. rumbo a Chicago, donde tienen un juego programado contra los Bulls a las 8 p.m. ET.

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.

30000 feet in the air.

Flying to chicago.

What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi

— Steven Adams (@RealStevenAdams) October 28, 2017