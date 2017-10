Transporte público de Maracaibo colapsa y el aumento sigue en la mira

octubre 3, 2017 - 4:48 pm

El transporte en Maracaibo, estado Zulia, está en una situación crítica. Los buses, microbuses y carritos por puestos no dan abasto a los usuarios que día a día tienen que pasar horas en las paradas para poder dirigirse de un lado a otro. Las autoridades encargadas del transporte colectivo están estudiando aumentar los pasajes si no se soluciona este problema.



La presidenta de la Federación Bolivariana de Transporte del Zulia, Gladys Suárez, explica: “De momento existe un paro técnico. Como gremio estoy sumamente preocupada porque el usuario no debe pasar por eso, no hay cauchos, no hay insumos, queremos que las autoridades y la alcaldesa nos den repuestas porque según la constitución el transporte público le pertenece a la alcaldía, y nunca nos ha atendido. Ahora hizo un llamado a la ‘mesa de trabajo’, pero hemos estado mucho tiempo esperando y nada’’.

La única ayuda que han recibido es de Caracas, donde mandaron un requerimiento de 4.000 cauchos, pero igual no alcanza para la cantidad de transporte que está paralizado por la falta de insumos. En Bella Vista, de 700 carros que estaban trabajando, por el momento no llegan ni a 40.

El presidente de la Central Única de Trabajadores del Transporte del estado Zulia (CUTT), Erasmo Alián, comenta que los carritos que llevaban 70 años trabajando han desaparecido y los poquitos están trabajando a medio andar. En el metro de Maracaibo solo está funcionando un vagón, de los buses que antes se dirigían a Caracas actualmente solo salen 8 y se quedan a medio camino.

Suárez, por su parte, dice que existen muchos conductores que no quieren recibir el billete de nueva denominación, ni el de Bs. 10 o Bs. 20 y las autoridades circulando no hacen nada al respecto. Alián explica que las estaciones de servicio, que son del gobierno, no aceptan los billetes nuevos, entonces los ‘autobuseros’ mucho menos quieren aceptarlo. Ambos exigen un llamado a la alcaldesa Eveling Trejo a solucionar el problema de este medio, uno de los más importantes que existe y que, por no haberse atendido, ha colapsado.

Aumento en la mira

“Actualmente, de 1.442 buses y micro buses, solo trabajan 320 y la proveeduría no llega. Se estima que para la semana próxima el Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbanos de Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma) aumente el pasaje a entre 1.000 y 1.500 bolívares, de no recibir una solución alternativa. Ahora los conductores en Maracaibo prefieren salir solo en horas ‘pico’ para no gastar en aceite o malgastar los cauchos, porque un litro de aceite les cuesta más de lo que hacen en el día’’, finaliza el presidente de la CUTT.

Estephany Quintero

Fotos: William Ceballos

Noticia al Día