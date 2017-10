Tormenta Nate se convierte en huracán en su ruta hacia el Golfo de México

octubre 7, 2017 - 6:31 am

La fuerza de los vientos de Nate alcanzan ahora los 120 kilómetros por hora, una intensidad propia de los huracanes. La velocidad de las ráfagas ha sido calculada por los ‘cazadores de huracanes’ de la Fuerza Aérea de Reserva estadounidense, que alcanzaron el centro del ciclón.

El huracán Nate, de categoría 1, se dirige hacia el centro del golfo de México, y se espera que más tarde se fortalezca y toque tierra en la costa de EE.UU., reporta Reuters citando al Centro Nacional de Huracanes. Asimismo, Nate podría alcanzar populares balnearios mexicanos.

La mañana de este 7 de octubre, el huracán se encuentra 675 km al sur de la desembocadura del río Misisipi, llevando consigo vientos máximos sostenidos de hasta 128 kilómetros por hora.

Funcionarios de los estados de Luisiana y Misisipi declararon el estado de emergencia, mientras que Luisiana ordenó evacuaciones en algunas áreas costeras ante la llegada de la tormenta. En algunas plataformas petroleras de la costa del golfo también comenzaron las evacuaciones.

Según el Centro Nacional de Huracanes, Nate podría elevar los niveles del mar entre 1,2 y 2,1 metros. En partes del estado mexicano de Quintana Roo, donde se ubican los balnearios de Cozumel y Cancún, las autoridades cancelaron las clases este viernes. Se estima que en esta zona la tormenta permanecerá en el mar y no tocará tierra.

La devastadora tormenta tropical Nate, ya ha dejado al menos 25 muertos a su paso por Costa Rica, Nicaragua y Honduras.

Well, that was quick. Hurricane Hunter aircraft found winds of 75 MPH in the center of #Nate, making it a bona fide hurricane. @NOAA #GOES16 pic.twitter.com/fsRhMvUiMY

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) 7 de octubre de 2017