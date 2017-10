Tiroteo en Las Vegas duró entre 10 y 15 minutos (Videos y fotos)

octubre 2, 2017 - 7:56 am

Al menos 50 personas fueron asesinadas y más de 200 resultaron heridas durante un tiroteo en un concierto en Las Vegas el domingo por la noche, dijo la policía.

Asistentes al concierto en la arena Las Vegas Village que presenciaron cuando empezaron los disparos, obligándolos a huir. Dijeron haber escuchado tiros durante la actuación del cantante Jason Aldean.

Aldean, su esposa Brittany, su banda y equipo pudieron abandonar el escenario seguros y sin heridas.

“Estábamos cerca del escenario, unas seis filas desde el frente hacia la izquierda y él estaba tocando”, dijo Rachel Dekerf.

“La gente cayó en el lado del escenario hacia el Mandalay”, dijo Joe Pitzel. “No sé si la gente se estaba agachando o si les dieron”.

Derkef grabó su escape con su teléfono celular, una grabación que empieza después de que iniciaran los disparos.

“Los disparos duraron entre 10 y 15 minutos. No paraban”, dijo. “Corrimos por nuestras vidas”.

“Vamos, vamos, vamos, vamos”

La hermana de Derkef, Minique Dumas, dijo que todos inmediatamente se encogieron cuando escucharon los disparos.

“La banda salió corriendo del escenario, las luces alumbraron a la multitud y ahí ves del lado derecho del escenario la persona que estaba herida, así que llaman a los médicos, llaman a la seguridad, luego hubo disparos otra vez”, dijo Dumas.

“Parecía que había una pausa en los disparos y las personas con camisetas amarillas le decías a la gente ‘vamos, vamos, vamos, vamos’… los disparos no terminaban, parecía que seguían y seguían y seguían”, dijo.

Storme Warren, locutor de radio de SiriusXM, estaba en el escenario cuando Aldean actuaba y sonaron los disparos.

“Pensé que eran fuegos artificiales que ta vez habían fallado, y luego volvió a ocurrir. Y cuando pasó la tercera vez, supimos que algo andaba mal”, dijo Warre. “Decir que he visto cosas que nunca mas quiero volver a ver es la verdad, y es una situación aterradora”.

Warren dijo que escuchó “más de 50 tiros y probable cientos”.

“Los casquillos golpeaban la cubierta del escenario mientras yo estaba ahí”, dijo, añadiendo que podía seguir escuchando los casquillos mientras buscaba un sitio para resguardarse.

Facebook activó su servicio “Security Check” para que las personas en el lugar se reporten con sus seres queridos.

Terrifying scene as concert goers attend to injured while gunman opens fire at Mandalay Bay resort in Las Vegas. pic.twitter.com/3bisNIjur2

Footage shows the moment the sound of gunfire stops a Las Vegas concert. There are reports of multiple injuries pic.twitter.com/y5x0bA1F8N

— Sky News (@SkyNews) October 2, 2017