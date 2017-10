Tiroteo deja al menos 5 heridos en un parque empresarial en Maryland

octubre 18, 2017 - 10:38 am

Se reporta que varias personas resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido este miércoles por la mañana en Edgewood, Maryland.

El incidente tuvo lugar en un parque industrial ubicado al 2100 Emmorton Park Road, según la Oficina del Alguacil del condado Hartfod.

“Puedo confirmar que estamos en una escena de tiroteo en el bloque 2100 de Emmorton Park Road”, ha señalado Kyle Andersen, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Harford.

Asimismo, este departamento ha publicado en su cuenta de Twitter que había “actividad policial en el área del Parque Empresarial Emmorton” y ha pedido a los ciudadanos evitar este área.

Varias ambulancias se han desplazado al lugar de los hechos, mientras que los negocios locales se encuentran cerrados.

Indican que habría al menos 5 heridos. Edgewood está ubicado unas 26 millas al norte de Baltimore.

5 shot at Maryland office park, authorities say. Deputy says the shooter left the scene and no one has been arrested https://t.co/iMZW9DjC0e

— CNN Breaking News (@cnnbrk) 18 de octubre de 2017