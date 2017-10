‘Terminator 6’ comenzará a rodarse en marzo entre España y Hungría

octubre 19, 2017 - 10:25 am

La nueva película de Terminator, en la que James Cameron participará como productor creativo, comenzará a rodarse a partir de marzo del año que viene. Entre las localizaciones elegidas para la grabación del largometraje se encuentran Budapest (Hungría) y España, aunque de momento no se han confirmado las localizaciones exactas donde se rodará en nuestro país, según adelanta Omega Underground e informa Yahoo!

Terminator 6, la sexta entrega de la saga, estará dirigida por Tim Miller, que también se encargó de Deadpool en el pasado, y su guión correrá a cargo de James Cameron. Este largometraje será la secuela directa de Terminator 2: El juicio final, ya que la tercera, cuarta y quinta película de la franquicia transcurren en un tiempo alternativo. En la película también participarán Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

El anuncio del comienzo del rodaje de la sexta película de Terminator llega meses después de que el propio James Cameron confirmase su intención de relanzar la saga con una trilogía. Su objetivo es hacer que los espectadores olviden las tres entregas anteriores, a las que llegó a calificar de un “mal sueño”, después del tremendo exitazo que tuvo la franquicia en sus comienzos.

El regreso de Arnold Schwarzenegger, según Cameron, servirá para “darle relevo” al personaje, mientras que Linda Hamilton volverá a interpretar a la mítica Sarah Connor, como ya hiciera en los dos primeros largometrajes. Terminator 6 llegará a los cines de la mano de los estudios de Paramount Pictures y Skydance Productions; su distribución, por último, correrá a cargo de Paramount, que todavía no ha confirmado la fecha de estreno de la continuación de la saga.



