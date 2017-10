Por temor a ser deportados, venezolanos ilegales en Colombia casi ven morir a su bebé

octubre 1, 2017 - 9:59 am

Enfermó gravemente y los padres indocumentados, en vez de llevarlo a un hospital, hicieron remedios caseros. Salud está por encima de todo, dicen autoridades.

El doble drama de esta pareja de venezolanos arrancó cuando abandonó su país e ingresó ilegalmente a Colombia por Arauca. Desde allí inició una travesía hacia Bogotá.

Junto a sus hijos, uno de ellos un bebé de 11 meses, Rudy Crespo y su esposo buscaban un futuro mejor, pero el pequeño empezó a presentar problemas respiratorios.

“Mi hijo no tenía un certificado. Que llegara el bienestar y me quitara el niño, todo eso me tenía muy mal”, era el temor más grande de Rudy.

Por eso le hicieron todo tipo de remedios caseros, pero la situación se complicó.

Cuando el bebé había convulsionado, no tuvieron más opción que llevarlo al Hospital de San Blas, donde finalmente fue atendido.

El hospital aclaró que la salud de un ciudadano extranjero enfermo está por encima de la condición en que se encuentre.

Secretaría de Salud de Bogotá puso en marcha un plan especial de atención de servicio de urgencias para migrantes legales o ilegales que se encuentre en el país en condiciones de vulnerabilidad.

