Suspenden al director de películas y series de Amazon por escándalo sexual

octubre 14, 2017 - 9:19 am

Amazon suspendió al jefe de su filial de películas y series tras acusaciones de acoso sexual formuladas por una productora de televisión, informó el jueves la compañía.

Un portavoz dijo que el jefe de Amazon Studios, Roy Price, se “fue con licencia efectiva inmediatamente”.

La medida fue adoptada después de que Isa Hackett, productora de “The Man in the High Castle” (El hombre en el castillo), uno de sus programas de alto perfil, contara al semanario The Hollywood Reporter que él le había hecho repetidamente propuestas sexuales en julio de 2015.

Hackett, hija del escritor Philip K. Dick, cuya obra es la base del “Castillo”, afirmó que Price, de 51 años, le había hecho insinuaciones lascivas en un taxi camino a la fiesta de la convención anual Comic-Con en San Diego, California.

Relató que ella le había dejado claro que no estaba interesada -pues era lesbiana con esposa e hijos–, pero Price insistió, de acuerdo a la revista, e incluso se le acercó en la fiesta y le gritó “sexo anal” al oído.

Hackett, de 50 años, dijo al Hollywood Reporter que ella informó sobre el comportamiento de Price a ejecutivos del estudio, quienes iniciaron una investigación, pero nunca fue informada de sus resultados.

Estas acusaciones fueron divulgadas mientras la actriz Rose McGowan reprendía al jefe de Amazon, Jeff Bezos, afirmando en Twitter que la compañía había ignorado su denuncia de que el desacreditado magnate del cine Harvey Weinstein la había violado.

McGowan, de 44 años, afirmó que repetidamente había advertido a Amazon sobre “HW” y solicitó no tener que trabajar con el productor, pero un ejecutivo le indicó que “eso no había sido probado”.

Rose McGowan es una de las actrices citadas en un artículo del New York Times que tuvo un acuerdo amistoso con Harvey Weinstein después de un incidente.

