Stephen Curry se disfraza como “Jigsaw” con la fiebre de Halloween

octubre 30, 2017 - 12:50 am

Stephen Curry tenía que acudir a la Oracle Arena para disputar el duelo ante los Pistones de Detroit, pero lo hizo de una manera diferente. El escolta de los Golden State Warriors aprovechó también para rendir homenaje a “Jigsaw”, el personaje de la saga “Saw” que hoy mismo protagoniza la cinta más taquillera de los EE.UU.

Disfrazado como “Jigsaw” y a bordo de un triciclo, el jugador de 1.90 metros paseó por las instalaciones del Oracle Arena de Oakland, casa de los Golden State Warriors. El resultado de esta curiosa travesura fue compartido en la página de Facebook del equipo de la NBA y logró miles de interacciones.

El paseo del basquetbolista de los Golden State Warriors como “Jigsaw” iba acompañado de un texto que recordaba a las películas de la saga “Saw”: “Stephen Curry quiere jugar un pequeño juego”, decía la publicación en Facebook.

Hello, I want to play a game. #Jigsaw #DubNation pic.twitter.com/cvl6F3cIQc

— Stephen Curry (@StephenCurry30) 29 de octubre de 2017