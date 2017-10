octubre 25, 2017 - 4:45 pm

No es una tara o mariposa negra, de esas que dicen las abuelas traen mala suerte. No es un murciélago, ni un gusano, ni un alacrán. Es la combinación de todos.

Es un bicho, no hay otra manera de llamarlo.

Si lo encuentras en el baño al encender la luz ¡corre!