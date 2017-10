octubre 24, 2017 - 3:05 pm

Cuando los Astros celebraron su victoria sobre los Medias Rojas en la Serie Divisional de la Liga Americana, José Altuve se vio muy poco en el pequeño clubhouse de visitante del Fenway Park, participando por breves segundos en las orillas de las celebraciones y luego desapareciendo.

Lo mismo ocurrió el sábado después del triunfo de Houston sobre los Yankees en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Minute Maid Park. El estelar venezolano sí sacó un momento para festejar en medio de champán y cerveza, pero no estuvo todo el tiempo entre los gritos de felicidad y los baños de bebidas de adultos.

El lunes, en la víspera de la Serie Mundial entre los Astros y los Dodgers, Altuve dio una breve explicación.

José Altuve celebró escondido

“Me gusta echarle champán al otro, pero no que me lo hagan a mí”, dijo el segunda base José Altuve, quien batea .400/.500/.775 con cinco jonrones y ocho empujadas de esta postemporada. “Después del tercer out, estaba bien contento y celebré con mi familia y mis compañeros. Pero cuando empezaron las celebraciones con champán, traté de esconderme un poquito”.

Si los Astros logran vencer a los Dodgers para coronarse campeones por primera vez en la historia de la franquicia, ¿celebrará Altuve entre sus compañeros de manera prolongada?

“Seguro que sí”, contestó el posible Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Para que eso suceda, Altuve tendrá que seguir su buena producción con el madero. Cuando el maracayero no dio hit alguno en los tres partidos de la SCLA en el Yankee Stadium, perdieron en cada oportunidad los “siderales”. Y cuando Altuve revivió al bate en los Juegos 6 y 7, Houston logró ganar ambos encuentros para eliminar a Nueva York.

Ahora, el venezolano quiere cumplir el sueño de su infancia.

“Me crié en un país donde el béisbol es el deporte número 1, viendo a Miguel Cabrera dando jonrones en la Serie Mundial (del 2003) y siempre quise ser parte de eso”, expresó. “Todavía no puedo creer que estoy aquí.

“Estoy viviendo un sueño. Ya quiero salir al terreno (este martes)”.

En lo que es el primer enfrentamiento de Serie Mundial entre equipos ganadores de 100 juegos o más desde 1970, Altuve está consciente del reto que les espera a los Astros.

“Somos uno de los mejores equipos de Grandes Ligas. Por eso estamos aquí”, manifestó. “Pero también vamos a enfrentarnos a uno de los mejores equipos. Los Dodgers son bien completos y saben competir. Ganaron más de 100 partidos. Sabemos lo que tenemos que hacer, ellos saben lo que tienen que hacer y va a ser una Serie Mundial bastante interesante”, concluyó José Altuve.

LasMayores.com / Noticia al Día