Selena Gomez y The Weeknd se separan tras de 10 meses de relación

octubre 30, 2017 - 3:49 pm

Este lunes fue confirmado por la revista People que Selena Gomez y The Weeknd han finalizado su noviazgo de 10 meses.

“Ella y Abel han estado yendo y viniendo durante unos meses sobre su relación. Ha sido difícil para él estar de gira y ella en su rodaje en Nueva York. No fue fácil para ellos”, dice una fuente de la revista.

Mientras que Gómez “siempre hizo un esfuerzo” por asistir a sus shows cuando podía, “eso contribuyó a que se distanciaran”, agrega la fuente. “Se acabó por ahora, pero todavía están en contacto”.

Gomez fue vista pasando tiempo este fin de semana con Justin Bieber, con quien sostuvo una relación de 2011 a 2015. El dúo asistió a la iglesia y posteriormente fueron fotografiados desayunando en un café en Westlake Village, California.

Ha sido un año desafiante para Gomez, quien reveló en septiembre que la razón por la que silenciosamente dio un paso atrás en su carrera durante el verano fue porque se estaba recuperando de un trasplante de riñón.

#JustinBieber and #SelenaGomez Grab Breakfast Together One-on-One … Does #TheWeeknd Know? https://t.co/OPihoUbSri

— TMZ (@TMZ) October 30, 2017