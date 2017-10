Sebastian Vettel logró la pole para el Gran Premio de México

octubre 28, 2017 - 3:14 pm

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) consiguió este sábado su 50 pole position en la Fórmula 1 al imponerse en la clasificación del Gran Premio de México, superando al holandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Mercedes), que busca su cuarto título mundial.

Con un tiempo de 1 minuto, 16 segundos y 488 milésimas, Vettel pulverizó el récord del circuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez que había establecido Verstappen más temprano en la tercera sesión de ensayos libres.

Vettel superó al holandés en la clasificación por 86 milésimas y a Hamilton, quien se podría coronar el domingo como campeón si termina entre los primeros cinco de la carrera, por 446.

Sebastian Vettel dejó frío a Verstappen

El alemán, Sebastian Vettel, se robó el primer lugar prácticamente en el cierre de la clasificación, dejando a Verstappen con los crespos hechos.

Vettel es ahora el cuarto piloto de la F1 con más ‘poles’, detrás de Ayrton Senna (65), Michael Schumacher (68) y Hamilton (72).

“Pensaba que en la última vuelta podía ser más rápido pero no he podido igualarles. Seguimos buscando la victoria. Ya veremos que ocurre pero esperamos mantener una buena lucha con alguno de ellos”, comentó un decepcionado Hamilton.

El británico, que tiene una ventaja de 66 puntos sobre Vettel, ha dicho que quiere ganar el título con la victoria en México, además de aspirar al triunfo en las dos últimas carreras de la temporada (Brasil y Abu Dabi).

En caso de una victoria de Vettel el domingo, Hamilton alcanzará su cuarto título mundial si termina entre los cinco primeros, un rango que ha alcanzado al menos en todas las carreras esta temporada, excepto en Mónaco.

En caso de un abandono del británico, Vettel aún debe terminar entre los dos primeros lugares para tener una oportunidad en el campeonato.

“Es muy difícil hacer una buena vuelta aquí porque desliza mucho y es difícil hacerlo todo bien en una vuelta. Mañana ya veremos. No todo depende de mí o no tanto de lo que me gustaría. Saldremos a atacar y merecemos un buen resultado”, resaltó el piloto alemán Sebastian Vettel, de Ferrari.

Parrilla de salida:

Primera línea

Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer)

Segunda línea

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Tercera línea

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

Estéban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)

Cuarta línea

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer)

Nico Hülkenberg (GER/Renault)

Quinta línea

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

-Sexta línea

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

Séptima línea

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Renault)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari)

Octava línea

Pascal Wehrlein (GER/Sauber-Ferrari)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

Novena línea

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)

Décima línea

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault)

AFP