Sebastian Vettel admite que se le escapa el campeonato de F1 tras su retiró en Japón

octubre 8, 2017 - 9:28 pm

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), a quien el británico Lewis Hamilton (Mercedes) aventaja en 59 puntos en la clasificación del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, dijo tras su abandono en el Gran Premio de Japón que “no hay que ser un genio” para ver que se “escapa el título”.

Su retirada, por su problema en la bujía de su monoplaza, y la victoria de su máximo rival por el cetro mundialista deja a Sebastian Vettel en una situación crítica cuando restan cuatro carreras para el desenlace de la temporada.

“No hay que ser un genio para ver que se me escapa el Mundial”, dijo en declaraciones a medios italianos. El piloto germano lamentó los problemas mecánicos que condicionaron sus resultados en los dos últimos Grandes Premios, pero no dio todo por perdido. “Tendremos una oportunidad dependiendo de lo que pase en las próximas carreras, aunque hoy no es un día para ser muy optimista”, afirmó.

A punto de recibir una dura sanción

El alemán se encuentra a una reprimenda de tener una sanción en la parrilla después de haber sido castigado por no estar presente en el momento del himno de Japón previo a la carrera en Suzuka.

El reglamento deportivo de la F1 estipula que tres castigos por acciones al volante en un año implican sanción .Sebastian Vettel ya tiene una reprimenda por infracción de conducción después de haber cruzado la línea de salida del pit lane durante la clasificación del Gran Premio de Mónaco, y ahora tendrá que asegurarse de no volver a incurrir en una irregularidad si no quiere verse sancionado con diez puesto en parrilla para el siguiente Gran Premio.

