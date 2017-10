Rusia considera “inaceptable” sanciones y amenazas contra Venezuela

octubre 26, 2017 - 11:33 pm

La portavoz oficial del Ministerio para Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Maria Zajárova, consideró inaceptable las sanciones y amenazas extranjeras contra Venezuela, debido a que “atentan contra el Estado de Derecho soberano del país suramericano”.

“Creemos categóricamente inaceptable cualquier amenaza y presión externa sobre Caracas, utilizando mecanismos de sanciones unilaterales medidas aislacionistas, presiones y ultimátum. La democracia no es un fin en sí misma, sino un medio para resolver los problemas. Determine las formas de la democracia: el derecho soberano de cada Estado sin interferencia externa”, expresó Zajárova, citada en un comunicado divulgado por el ministro para la Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas.

En este sentido, rechazó las acciones emprendidas por otros países, asegurando que “buscan frenar los procesos de diálogo impulsados por el Ejecutivo Nacional”, que se llevan a cabo en República Dominicana desde el mes de septiembre.

“En la situación actual, creemos que la comunidad internacional, los países que se hacen llamar ‘amigos de Venezuela’, están nuevamente llamados a desempeñar un papel clave. Estamos obligados a destacar que no podemos estar de acuerdo, en particular, con las declaraciones que pueden ser inequívocamente no interpretadas como un llamado a una solución pacífica al conflicto a través del diálogo, y el apoyo a solo una de las partes, en realidad es una incitación directa a la violencia”, subrayó la portavoz de Rusia.

“Los eventos del último período dan lugar a una esperanza cautelosa de estabilizar la situación. Las protestas callejeras de la oposición no llegaron a nada y le quitó la vida a muchas docenas de venezolanos. La celebración de elecciones, por primera vez en la Asamblea Nacional Constituyente, y luego gobernadores con una alta participación de un 61,4% de los votantes, mostró claramente que la gente está cansada de la violencia y decidió resolver las diferencias políticas de una manera civilizada”, enfatizó.

De igual forma, celebró la actitud de cuatro de los cinco gobernadores de la oposición, que se juramentaron el pasado lunes ante la ANC.

“No podemos sino dar la bienvenida a los cuatro (de los cinco) gobernadores electos de la oposición de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Vemos en esto una señal importante de establecer la cooperación práctica y la interacción de las diversas fuerzas políticas de Venezuela”, recalcó Zajárova.

Noticia al Día / AVN