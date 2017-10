RETRO, hace 52 años Los Beatles recibieron la Orden del Imperio Británico (Video de Yesterday subtitulado)

octubre 26, 2017 - 5:59 am

El 26 de octubre de 1965 en Londres, el grupo británico de rock Los Beatles reciben la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país.

The Beatles fue una banda de pop/rock inglesa activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular.1​2​3​4​5​ Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney(bajo, vocalista), George Harrison(guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista). Enraizada en el skiffle y el rock and roll de los años 1950, la banda trabajó más tarde con distintos géneros musicales, que iban desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, incorporando a menudo elementos clásicos, entre otros, de forma innovadora en sus canciones. La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la «Beatlemanía», se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960.

La Excelentísima Orden del Imperio Británico (en inglés: The Most Excellent Order of the British Empire) es una orden de caballería fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V.1​ La Orden comprende cinco clases en cada una de sus dos divisiones: civil y militar. La Orden consta de los siguientes grados:

Caballero gran cruz o dama gran cruz de la Orden del Imperio Británico (GBE)2​

Caballero comendador(KBE) o dama comendadora de la Orden del Imperio Británico (DBE)

Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE)

Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE)

Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE)

La Orden está limitada a 100 en la clase gran cruz, y comprende aproximadamente 845 caballeros comendadores y 8960 comendadores. No hay límites para las otras clases, pero solo se pueden nombrar 858 oficiales y 1464 miembros por año.

